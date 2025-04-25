عصابة اختطفت زوجة اللاعب ونجله فاختبأ تحت السرير

وقعت الحادثة التي شهدت اختطاف عائلة المدافع صباح الأربعاء الفائت

وقعت الحادثة التي شهدت اختطاف عائلة مدافع سي إس إيميليك صباح الأربعاء الفائت، في مدينة غواياكيل، كما أفاد قائد الشرطة المحلية.

وذكرت التقارير أن رودريغيز، اختبأ تحت سريره عندما سمع صوت تحطيم باب منزله بمطرقة كبيرة، وأخبر الشرطة أنه رأى الخاطفين يغادرون في شاحنة صغيرة رمادية اللون ذات كابينة مزدوجة.

وطلب المشتبه بهم في البداية معرفة مكان اللاعب، قبل أن يأخذوا زوجته وابنه الصغير، البالغ من العمر خمس سنوات، وقد أبلغ رودريغيز السلطات أنّه لم يتلَّق أي رسائل تهديد قبل ذلك، ولم يعلق الظهير الذي شارك في تسع مباريات في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم على الحادث حتى الآن.

هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها حي موشو لوت 2 مثل هذه الجريمة، حيث سبقتها جريمة اختطاف صاحب متجر من قبل رجال مسلحين في السادس من كانون الثاني - يناير الفائت، قاموا بكسر بابه وتعرض للضرب في وقت لاحق، ويُزعم أنه دفع 10 الاف مقابل إطلاق سراحه.

وبالعودة بالذاكرة إلى العام 2023، حين تعرض لويس دياز، جناح ليفربول، لمحنة مماثلة عندما اختطف جيش التحرير الوطني في كولومبيا والده لويس مانويل دياز، ثم أعيد بعد 12 يوماً.





