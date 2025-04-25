الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عصابة اختطفت زوجة اللاعب ونجله فاختبأ تحت السرير

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عصابة اختطفت زوجة اللاعب ونجله فاختبأ تحت السرير
A-
A+

كرة القدم

2025-04-25 | 00:38
عصابة اختطفت زوجة اللاعب ونجله فاختبأ تحت السرير

وقعت الحادثة التي شهدت اختطاف عائلة المدافع صباح الأربعاء الفائت

وقعت الحادثة التي شهدت اختطاف عائلة مدافع سي إس إيميليك صباح الأربعاء الفائت، في مدينة غواياكيل، كما أفاد قائد الشرطة المحلية.
وذكرت التقارير أن رودريغيز، اختبأ تحت سريره عندما سمع صوت تحطيم باب منزله بمطرقة كبيرة، وأخبر الشرطة أنه رأى الخاطفين يغادرون في شاحنة صغيرة رمادية اللون ذات كابينة مزدوجة.
وطلب المشتبه بهم في البداية معرفة مكان اللاعب، قبل أن يأخذوا زوجته وابنه الصغير، البالغ من العمر خمس سنوات، وقد أبلغ رودريغيز السلطات أنّه لم يتلَّق أي رسائل تهديد قبل ذلك، ولم يعلق الظهير الذي شارك في تسع مباريات في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم على الحادث حتى الآن.
هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها حي موشو لوت 2 مثل هذه الجريمة، حيث سبقتها جريمة اختطاف صاحب متجر من قبل رجال مسلحين في السادس من كانون الثاني -  يناير الفائت، قاموا بكسر بابه وتعرض للضرب في وقت لاحق، ويُزعم أنه دفع 10 الاف مقابل إطلاق سراحه.
وبالعودة بالذاكرة إلى العام 2023، حين تعرض لويس دياز، جناح ليفربول، لمحنة مماثلة عندما اختطف جيش التحرير الوطني في كولومبيا والده لويس مانويل دياز، ثم أعيد بعد 12 يوماً.


عصابة اختطفت زوجة اللاعب ونجله فاختبأ تحت السرير

رياضة

كرة القدم

إيميليك

غواياكيل

رودريغيز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيب جوارديولا وكريستينا دخلا في "الفرصة الثانية"
ما هي قصّة "الملك" ليبرون وزوجته و"الفلاح" مغنّي الراب؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما هي قصّة "الملك" ليبرون وزوجته و"الفلاح" مغنّي الراب؟
00:35

ما هي قصّة "الملك" ليبرون وزوجته و"الفلاح" مغنّي الراب؟

مغني الراب أدلى بتعليقات متحيزة جنساً حول زوجة ليبرون جيمس

00:35

ما هي قصّة "الملك" ليبرون وزوجته و"الفلاح" مغنّي الراب؟

مغني الراب أدلى بتعليقات متحيزة جنساً حول زوجة ليبرون جيمس

هل نشهد تعاوناً قريباً بين رونالدو وسبيد؟
00:33

هل نشهد تعاوناً قريباً بين رونالدو وسبيد؟

قصة IShowSpeed مع كريستيانو رونالدو قصة جميلة

00:33

هل نشهد تعاوناً قريباً بين رونالدو وسبيد؟

قصة IShowSpeed مع كريستيانو رونالدو قصة جميلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025