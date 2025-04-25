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بيب جوارديولا وكريستينا دخلا في "الفرصة الثانية"

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بيب جوارديولا وكريستينا دخلا في &quot;الفرصة الثانية&quot;
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كرة القدم

2025-04-25 | 01:16
بيب جوارديولا وكريستينا دخلا في "الفرصة الثانية"

قضيا عيد الفصح معا في برشلونة

أفادت تقارير أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيمنحان بعضهما البعض فرصة أخرى بعد أن قضيا عيد الفصح معا في برشلونة.
وكان الزوجان قد أعلنا انفصالهما المفاجئ في كانون الثاني - يناير الماضي بعد 30 عاماً من العلاقة، وبدأت إجراءات الطلاق في الشهر التالي.
ولكن، بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى برشلونة خلال عطلة عيد الفصح، يُعتقد الآن أن الزوجين يمنحان بعضهما البعض فرصة أخرى، وتزعم مصادر أنّ زواجهما لم ينتهِ.
وبدأت مشاكل الثنائي في العام 2019، عندما عادت كريستينا، رائدة الأعمال في مجال الأزياء إلى برشلونة للتركيز على مصالحها التجارية، لكن قرار بيب في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي بتجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى العام 2027 عجّل بانفصالهما.
والآن، تعهد المدير الفني بزيارة برشلونة مرة واحدة أسبوعياً بين المباريات التي يخوضها فريقه، وفقاً لما صرح به مصدر لصحيفة الناسيونال، وجاء القرار كي لا يقضيا أسابيع دون رؤية بعضهما البعض.
وذكر التقرير أنّ الزوجين لا يزالان يرتديان خاتميّ الزواج، ويبدو أنّ "المصالحة" بدأت الشهر الماضي، وسط تقارير تفيد بأن بيب عاد إلى منزل العائلة في برشلونة في زيارة سرية، حين استقل طائرة خاصة من مانشستر بعد ساعات فقط من فوز فريقه على بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.



بيب جوارديولا وكريستينا دخلا في "الفرصة الثانية"

رياضة

كرة القدم

بيب جوارديولا

كريستينا

مانشستر سيتي

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