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لا ماسيا تطبع نهائي كأس ملك اسبانيا بألوانها

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لا ماسيا تطبع نهائي كأس ملك اسبانيا بألوانها
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كرة القدم

2025-04-26 | 04:24
لا ماسيا تطبع نهائي كأس ملك اسبانيا بألوانها

يواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في نهائي كأس الملك الليلة

يواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في نهائي كأس الملك الليلة، بعد أن خضع الفريق الى تغيير جذري، فقد أدت الصعوبات المالية التي يواجهها النادي والأداء القوي للاعبين من أكاديمية لا ماسيا الى التركيز بقوة على نظام الشباب في المواسم الأخيرة.
في الواقع، يمكن أن يشارك المدرب هانسي فليك أحد عشر لاعبا أساسيا لعبوا في لا ماسيا في مرحلة ما من حياتهم المهنية، ومن المثير للاهتمام أن أحد أكثر الأشياء التي سلط المدرب الألماني الضوء عليها في الجلسات الأولى من الصيف الفائت هو العمل الممتاز للاعبين الشباب.
نتحدث هنا عن حارس المرمى الثالث إيناكي بينيا، وطبعاً هيكتور فورت وباو كوبارسي وإيريك غارسيا وجيرارد مارتين، مع غياب أليخاندرو بالدي للاصابة، ودون أن ننسى جيرارد مارتين، الذي لعب لبرشلونة أتلتيك في عام 2023.
في الوسط والهجوم، نجد جافي وبابلو توري، ويغيب الثنائي المصاب مارك كاسادو ومارك بيرنال، ويحضر لامين يامال وفيرمين لوبيز وأنسو فاتي، وبالطبع داني أولمو، الذي بدأ في لا ماسيا وغاجر وعاد، فيا لها من مجموعة شابة مذهلة.



لا ماسيا تطبع نهائي كأس ملك اسبانيا بألوانها

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فيديو - لامين يامال يستعد للظهور بـ"لوك" جديد
مواجهات برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس سبعة

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