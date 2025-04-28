روما مع رانييري بلا هزيمة في 18 مباراة

لا يمرّ انتر ميلان بأفضل فتراته، فبعد أن كان النادي يحلم بالثلاثية، فقد أحد الأركان الثلاثة اثر خروجه من نصف نهائي كأس ايطاليا على يد غريمه وجاره ميلان، كما خسر صدارة الدوري بسقوطه أمام روما بهدف، تاركاً الصدارة لنابولي منفرداً بفرق ثلاث نقاط، اثر تغلبه على تورينو.

ولم تكن خسارة الانتر هي الابرز وحسب، بل الموسم المميّز الذي يقدّمه روما منذ تسلّم المدرّب كلاوديو رانييري لمهامه، حيث لم يذق فريق العاصمة طعم الهزيمة في آخر 18مباراة له في الدوري الإيطالي.

وحقق روما بالاجمالي 13 فوزاً وخمس هزائم، ليحتلّ المركز السادس في جدول الترتيب، متساوياً بالنقاط مع بولونيا الخامس بواقع 60 نقطة.

وتعود الهزيمة الأخيرة لروما في الدوري إلى 15 كانون الأوّل - ديسمبر من العام الماضي أمام كومو بنتيجة (0-2).

هذه النتائج عكسست مدى نجاح رانييري في قيادة روما ووضعه على السكة الصحيحة، وهو ما تقدّره إدارة النادي التي منحت المدرّب المخضرم حقّ اختيار خليفته الذي سيدرّب نادي العاصمة في الموسم المقبل.