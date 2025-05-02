طبيب ريال مدريد ينتقد ضمّادات برشلونة وفيكتور يرد ساخراً

تساؤلات عديدة حول عادة ارتداء لاعبي برشلونة لضمادات المعصم

أثار الطبيب السابق لريال مدريد، نيكو ميهيتش، تساؤلات عديدة حول عادة ارتداء لاعبي برشلونة لضمادات المعصم، وكأنها قطعة من العُدة التكتيكية التي تخفي ما لا يُقال.

وأوضح ميهيتش في حوار مع صحيفة ماركا “لا أفهم لماذا يفعلون ذلك … ما هو السر وراء وضع تلك الضمادات؟ بالتأكيد ليس من أجل لعب الفوتبولينغ، أليس كذلك؟”.

وأشار الطبيب السابق إلى أن أقرب منفذ للوصول إلى الوريد هو المعصم، وكأنه يلمّح لشيء أكبر من مجرد دعم عضلي أو موضة ميدانية.

الا اما قاله ميهيتش طرح نظرية قد تكون مثيرة للضحك، أكثر من كونها مثيرة للتفكير، حيث ردّ مهاجم برشلونة الشاب باو فيكتور عن طريق وجوه ضاحكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يجد باو فيكتور الذي سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة في 285 دقيقة فقط هذا الموسم مع برشلونة، ضرورة لاستخدام الكلمات، واكتفى بردّ ثلاثي من الوجوه الضاحكة عبر منصة “إكس”، في إشارة ساخرة تعبّر عن استغرابه من حجم التهويل، أو ربما استخفافه الكامل بتصريحات الطبيب.

وجاءت سخرية فيكتور رداً على تمادي ميهيتش، الذي قضى سبع سنوات على رأس الطاقم الطبي في سانتياغو بيرنابيو، حين قال "ربما يخططون لألعاب استراتيجية، أو يقضون ساعات طويلة في لعب الفوتبولينغ ما يسبب التهابات الأوتار … أو ببساطة لا يريدون الاعتراف بأنهم لم يرُشوا نيغريرا".







