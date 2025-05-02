رود خوليت يروي .. مالك تشيلسي لا يعرفني

مضمون المحادثة التي حصلت بين خوليت ومالك تشيلسي الحالي

روى النجم الهولندي رود خوليت في حديث صحفي مضمون المحادثة التي حصلت بينه وبين مالك نادي تشيلسي الحالي، والتي تعكس جهل الاخير بتاريخ النادي والتركيز على "البيزنس" أكثر من اللعبة نفسها.

وقال خوليت "قابلتُ مالك تشيلسي، تود بوهلي، وعرّفتُ بنفسي .. مرحبا، أنا رود خوليت. سألني تود (ما هو عملك؟). حسناً، كنتُ ألعب كرة القدم، ولعبتُ ودرّبتُ تشيلسي أيضاً. قال تود (أوه، متى لعبتَ مع تشيلسي، وماذا فعلتَ له؟). لم يكن يعلم، فهل ألومه؟ لا، لكن هذا هو الوضع الآن، لا يعرفون ما هو النادي ... لقد اختفى جوهره".

ولعب خوليت 51 مباراة مع تشيلسي في الفترة من 1995 و1998 وكان في الموسمين الأخيرين لاعباً ومدرباً، وقاده لاحراز كأس ربطة الدوري لموسم 69-1997.







