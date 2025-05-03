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3 مواهب جديدة متوقعة في تشكيلة برشلونة الليلة

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3 مواهب جديدة متوقعة في تشكيلة برشلونة الليلة
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كرة القدم

2025-05-03 | 02:12
3 مواهب جديدة متوقعة في تشكيلة برشلونة الليلة

سيتوجه هانسي فليك إلى الفريق الاحتياطي لإكمال فريقه

سيتوجه هانسي فليك إلى الفريق الاحتياطي لإكمال فريقه، لمواجهة بلد الوليد وبرشلونة مساء اليوم السبت، وهو مجبر على القيام بذلك بسبب الغياب المؤكد لجول كوندي وأليخاندرو بالدي وروبرت ليفاندوفسكي ومارك برنال، وربما مارك كاسادو.
وإذا حكمنا من خلال الحصة التدريبية الأخيرة في "معسكر تيتو فيلانوفا" في سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر، تشير جميع المؤشرات إلى أن اللاعبين المختارين سيكونون المدافع متعدد الاستخدامات لاندري فاري (18 عاما)، ولاعب خط الوسط نوح داروفيتش (18 عاما)، والجناح داني رودريغيز (19 عاما).
 

لاندري فاري
ولد لاندري فاري (7 كانون الثاني - يناير 2007) في ساحل العاج ونشأ في مارتوريل (برشلونة) منذ الطفولة، ولا يزال في نادي برشلونة. 
شارك هذا الموسم في مراكز قلب دفاع والظهير الأيمن لبرشلونة أتلتيك (17 مباراة، 923 دقيقة) وفريق تحت 19 عاما، الذي فاز معه للتو بدوري أبطال اوروبا للشباب، ولعب في مركز الظهير الأيسر في كلتا المباراتين من المرحلة النهائية. 
يؤدي في جميع المواقف، ويمكنه أن يسير على خطى أصدقائه لامين يامال ومارك برنال وباو كوبارسي، هو من جيل 2007. 
لاعب يتمتع بلياقة بدنية مذهلة، ولا يفتقر إلى التقنية، ويتميز بتطور عضلي كبير ... في الموسم الماضي ، تناوب بين U19 وU19 وكان أيضا قائداً في المنتخب الإسباني تحت 17 عاما. 
في الموسم الماضي، تم استدعاؤه من قبل تشافي هيرنانديز لبعض الدورات التدريبية مع الفريق الأول، لكنه لم يشارك لأول مرة أو تم استدعاؤه. كما استدعاه فليك في بعض الأحيان دون أن يتم تضمينه في الفريق.
 

داني رودريغيز
يقال بأن هانسي فليك معجب بمهارة وسرعة مهاجم الفريق الاحتياطي، فاستدعاه لعدة دورات تدريبية وشاهده في بعض مباريات المجموعة الأولى من دوري الدرجة الأولى.
بالكاد لعب هذا الموسم بسبب إصابات عضلية (10 مباريات، 382 دقيقة)، ولكن عندما فعل ذلك، ترك بصمته بثلاثة أهداف والعديد من التمريرات الحاسمة، وهو الذي وصل إلى لاماسيا من ريال سوسيداد في العام 2020 عن عمر يناهز 14 عاما.
في الموسم الماضي ، بالتناوب بين فريق تحت 19 عاما والفريق الاحتياطي، تألق وانتهى به الأمر بالتجديد حتى العام 2027، وهو لاعب دولي في جميع فئات الشباب في المنتخب الإسباني، ويمكنه اللعب على كلا جناحي الهجوم، كلاعب خط وسط مهاجم وحتى كلاعب خط وسط داخلي.
 

نوح درويش
لم ترق السنة الثانية لنوح دارفيتش في نادي برشلونة إلى مستوى التوقعات الناتجة عن وصوله في صيف العام 2023.
لكنه لا يزال لاعبا شابا في سن 18 عاما، وهو جزء من تشكيلة برشلونة أتلتيك، مع انه بدأ ثماني مرات فقط (727 دقيقة في 23 مباراة بلا هدف)، بزيادة مرتين عن الموسم الماضي (714 دقيقة في 21 مباراة بهدف واحد).
لا شك في جودة لاعب خط الوسط المهاجم الألماني في برشلونة، ومن المسلّم به أنه مع منتخب بلاده، في فئات الشباب، يظهر جودته في سياق أكثر ملاءمة.
تم استدعاؤه بالفعل من قبل فليك لمباراة سيلتا وبرشلونة (2-2) في النصف الأول من الموسم دون أن يلعب فعليا.


3 مواهب جديدة متوقعة في تشكيلة برشلونة الليلة

رياضة

كرة القدم

لاندري فاري

داني رودريغيز

نوح درويش

برشلونة

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