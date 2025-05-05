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بيزا إلى الدوري الإيطالي بعد 34 عاماً .. الفضل لإنزاغي

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بيزا إلى الدوري الإيطالي بعد 34 عاماً .. الفضل لإنزاغي
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كرة القدم

2025-05-05 | 01:10
بيزا إلى الدوري الإيطالي بعد 34 عاماً .. الفضل لإنزاغي

قاده فيليبو إنزاغي إلى وصافة دوري الدرجة الثانية

بعد 34 عاما من الغياب، سيلعب نادي بيزا في الدوري الإيطالي، حيث قاده فيليبو إنزاغي إلى وصافة دوري الدرجة الثانية، ولم تغير الهزيمة (0-1) خارج الديار أمام باري أي شيء بالنسبة للنادي التوسكاني الذي أصبح ثاني نادي صعوداً الى الاضواء بعد ساسولو.
ولأول مرة منذ إعلان إفلاسه في أوائل التسعينيات، سينافس بيزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وكانت آخر مرة ظهر فيها الفريق في الدوري الإيطالي في موسم 1990-91 تحت قيادة المدرب الأوكراني الشهير ميرسيا لوسيسكو.
والآن، انتهى أخيرا انتظار دام ثلاثة عقود، وأكد إنزاغي من جديد على سمعته كمتخصص في ”الصعود“، فقد سبق له مساعدة فينيسيا على الصعود من دوري الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية في موسم 2016-2017 قبل أن يقود بينيفينتو للعودة إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2019-20.
وكان هذا الموسم استثنائياً بالنسبة للاعب السابق البالغ من العمر 51 عاما، حيث حقق إنزاغي مع بيزا متوسط نقاط في دوري الدرجة الثانية أكثر من أي مدرب آخر نشط، خاض 50 مباراة على الأقل في الدوري الإيطالي.
وبالإضافة إلى التأهل، نجح مهاجم ميلان السابق في ترسيخ مكانة بيزا كأحد أكثر الأندية إثارة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، إذ لم يسجل أهدافا في الدوري أكثر منه (59 هدفا) هذا الموسم سوى كريمونيز وساسولو.
كما يتباهى رجال إنزاغي بثاني أفضل سجل دفاعي في الدوري بعد سبيتزيا، وهو ما يشهد على نهجه الدقيق وتوازنه التكتيكي.



بيزا إلى الدوري الإيطالي بعد 34 عاماً .. الفضل لإنزاغي

رياضة

كرة القدم

بيزا

الدوري الإيطالي

فيليبو إنزاغي

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