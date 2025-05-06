وفاة نجم الدوري الإنجليزي عن 45 عاماً بسبب مرض نادر

بعد صراع مع مرض التصلّب المتعدّد

أكّد نادي كامبريدج يونايتد وفاة مهاجمه السابق توم يونغز عن عمر ناهز 45 عاماً بعد صراع مع مرض التصلّب المتعدّد.

وأعلن النادي وفاة لاعبه السابق يوم أمس الإثنين، معربا عن صدمته وحزنه، وكان قد تمّ تشخيص إصابة اللاعب السابق بالمرض في عام 2014، ليرحل تاركاً خلفه زوجته شيل وابنتيه.

قضى يونغز فترة لا تنسى في كامبريدج، حيث انضم إلى أكاديمية النادي وهو في العاشرة من عمره فقط، وسجل 48 هدفا في 180 مباراة مع الفريق الأول من 1997 إلى 2003.

وبعد مغادرة نورثهامبتون، لعب يونغز لفريق ليتون أورينت وبوري في دوري كرة القدم قبل أن يلعب في أندية ستافورد رينجرز وكامبريدج سيتي وميلدنهول تاون ونوريتش يونايتد.

درس الصحافة الرياضية في جامعة ستافوردشاير وكان يعمل محاسباً في سلسلة حانات في بوري سانت إدموندز عندما تم تشخيص إصابته بمرض التصلب المتعدد في صيف 2014، بعد ثلاث سنوات من اعتزاله اللعب.







