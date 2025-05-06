الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وفاة نجم الدوري الإنجليزي عن 45 عاماً بسبب مرض نادر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة نجم الدوري الإنجليزي عن 45 عاماً بسبب مرض نادر
A-
A+

كرة القدم

2025-05-06 | 00:50
وفاة نجم الدوري الإنجليزي عن 45 عاماً بسبب مرض نادر

بعد صراع مع مرض التصلّب المتعدّد

أكّد نادي كامبريدج يونايتد وفاة مهاجمه السابق توم يونغز عن عمر ناهز 45 عاماً بعد صراع مع مرض التصلّب المتعدّد.
وأعلن النادي وفاة لاعبه السابق يوم أمس الإثنين، معربا عن صدمته وحزنه، وكان قد تمّ تشخيص إصابة اللاعب السابق بالمرض في عام 2014، ليرحل تاركاً خلفه زوجته شيل وابنتيه.
قضى يونغز فترة لا تنسى في كامبريدج، حيث انضم إلى أكاديمية النادي وهو في العاشرة من عمره فقط، وسجل 48 هدفا في 180 مباراة مع الفريق الأول من 1997 إلى 2003.
وبعد مغادرة نورثهامبتون، لعب يونغز لفريق ليتون أورينت وبوري في دوري كرة القدم قبل أن يلعب في أندية ستافورد رينجرز وكامبريدج سيتي وميلدنهول تاون ونوريتش يونايتد.
درس  الصحافة الرياضية في جامعة ستافوردشاير وكان يعمل محاسباً في سلسلة حانات في بوري سانت إدموندز عندما تم تشخيص إصابته بمرض التصلب المتعدد في صيف 2014، بعد ثلاث سنوات من اعتزاله اللعب.



وفاة نجم الدوري الإنجليزي عن 45 عاماً بسبب مرض نادر

رياضة

كرة القدم

كامبريدج يونايتد

توم يونغز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير العدل الفرنسي يعتذر لمشجّعي ليفربول
بطاقة صفراء تُخرج باكيتا المُتهم باكياً وزوجته تُدافع

اقرأ ايضا في كرة القدم

وزير العدل الفرنسي يعتذر لمشجّعي ليفربول
00:51

وزير العدل الفرنسي يعتذر لمشجّعي ليفربول

بعد تحميلهم مسؤولية الفوضى في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

00:51

وزير العدل الفرنسي يعتذر لمشجّعي ليفربول

بعد تحميلهم مسؤولية الفوضى في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بطاقة صفراء تُخرج باكيتا المُتهم باكياً وزوجته تُدافع
00:49

بطاقة صفراء تُخرج باكيتا المُتهم باكياً وزوجته تُدافع

لا يزال اللاعب البرازيلي قيد التحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

00:49

بطاقة صفراء تُخرج باكيتا المُتهم باكياً وزوجته تُدافع

لا يزال اللاعب البرازيلي قيد التحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

عملية سطو تؤجل تدريبات رايو فاليكانو
00:39

عملية سطو تؤجل تدريبات رايو فاليكانو

كان رايو فاليكانو قد حدد حصته التمرينية يوم الاثنين

00:39

عملية سطو تؤجل تدريبات رايو فاليكانو

كان رايو فاليكانو قد حدد حصته التمرينية يوم الاثنين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025