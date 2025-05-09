كيفن دي بروين مهتم بالانتقال الى الدوري الايطالي

ممثلين عن اللاعب البلجيكي اجتمعوا مع المدير الرياضي لنادي نابولي

ذكرت وسائل اعلام اوروبية أن كيفن دي بروين مهتم بالانتقال الى الدوري الايطالي، وأشارت الى انه تواصل مع مواطنيه دريس ميرتينيز، لاعب غلطة سراي التركي حالياً ونابولي سابقاً، وروميلو لوكاكو، لاعب نابولي حالياً، ليعرف منهما اجواء الدوري والحياة في ايطاليا، وحصل منهما على كلام ايجابي.

وتابعت ان ممثلين عن اللاعب الدولي البلجيكي، اجتمعوا مع المدير الرياضي لنادي نابولي لوتشانو موجي، الاسبوع الماضي، بناء على رغبة متصدر الدوري الايطالي.

كذلك، أكدت مصادر انجليزية، أن ليفربول، بطل الدوري، تواصل مع ممثلي اللاعب لضمّه، في خطوة ستكون صادمة لو حصلت، وهو الذي لعب للمنافس مانشستر سيتي منذ العام 2015، وأحرز معه 16 لقباً.

