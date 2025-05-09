أرقام تاريخية لأشرف حكيمي: أفضل ظهير في العالم

أفضل ظهير أيمن في العالم

خاض النجم المغربي أشرف حكيمي 45 مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري 2024-2025، وسجل خلالها أرقام رائعة، جعلت منه أفضل ظهير أيمن في العالم.

خلال المباريات الـ45، خاض حكيمي 16 مباراة سجل فيها 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة، و24 مباراة في الدوري الفرنسي دوّن فيها 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة، وأربع مباريات في كأس فرنسا وواحدة في كأس الابطال المحلية، بإجمالي 21 مساهمة بينها 7 أهداف.

وسجل حكيمي هدفا وقاد باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال على حساب أرسنال (2-1) في إياب نصف النهائي سهرة الأربعاء، وأصبح ثالث لاعب مغربي يسجل في نصف النهائي عبر التاريخ، بعد المهدي بن عطية مع بايرن ميونيخ 2015، وحكيم زياش مع أياكس 2019.

واختير حكيمي (26 عاما) على رأش التشكيلة المثالية لإياب نصف النهائي، وهو يأمل في نيل كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته، حيث رفع الكأس مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في موسم 2017-2018.





