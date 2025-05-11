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كومو بقيادة فابريجاس يعادل رقم لاتسيو

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كومو بقيادة فابريجاس يعادل رقم لاتسيو
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كرة القدم

2025-05-11 | 05:59
كومو بقيادة فابريجاس يعادل رقم لاتسيو

يحتل كومو المركز العاشر في جدول الترتيب

بعد التأخر بهدف مبكر أحرزه ميشيل أدوبو، عاد رجال سيسك فابريجاس لإسكات الضيوف بأهداف ماكسنس كاكيريه وجابرييل ستريفيزا وباتريك كوتروني، ليفوز كومو (3-1) على كالياري في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.
وبذلك، أصبح "الفريق الأزرق والأبيض" ثاني فريق صاعد حديثاً في التاريخ يفوز بست مباريات متتالية على الأقل في موسم واحد في الدوري الإيطالي، وآخر فريق حقق ذلك كان لاتسيو في الفترة بين شباط - فبراير ونيسان - أبريل 1973 حين فاز بثماني مباريات متتالية.
بفضل هذه النتيجة، يحتل كومو المركز العاشر في جدول الترتيب بعد أن جمع 48 نقطة من 36 مباراة، وهي نتيجة جيّدا جدّا لنادٍ متواضع، صعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى، ويتلقّى المدرّب الإسباني الكثير من المديح، وهناك تقارير منتشرة تتحدّث عن رغبة عدّة أندية من الصفّ الأوّل بالتعاقد معه.


كومو بقيادة فابريجاس يعادل رقم لاتسيو

رياضة

كرة القدم

سيسك فابريجاس

كومو

كالياري

الدوري الإيطالي

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