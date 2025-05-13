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إشبيلية مهدد بالهبوط وأنصاره حاولوا اقتحام النادي

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إشبيلية مهدد بالهبوط وأنصاره حاولوا اقتحام النادي
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كرة القدم

2025-05-13 | 01:19
إشبيلية مهدد بالهبوط وأنصاره حاولوا اقتحام النادي

سجل تراكمي من ست هزائم وتعادلين في آخر ثماني مباريات في الدوري

يمر نادي إشبيلية بأيام صعبة للغاية، مع نقطتين فقط منذ وصول كاباروس، وسجل تراكمي من ست هزائم وتعادلين في آخر ثماني مباريات في الدوري، وعدم ضمان الديمومة في الليغا في للموسم المقبل في ظل بقاء ثلاث مباريات فقط.
وكانت هزيمة السبت الماضي أمام سلتا فيغو، هي القشة التي قصمت صبر المشجعين، الذين قام بعضهم بمحاولة هجوم على مدينة خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس الرياضية، ونجحت الشرطة في منعهم من الدخول.
ونصحت الشرطة أعضاء مجلس إدارة إشبيلية بعدم الذهاب إلى المناسبات العامة، خاصة بعد تسريب أرقام الهواتف أو العناوين الخاصة بهم بوسائل مختلفة.
وأدى هذا الوضع، إلى تأجيل تقديم قميص فريق إشبيلية الذي كان من المقرر أن يحضره رئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو.
ويحتل اشبيلية المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة، على بُعد نقطة عن آلافيس (37)، ونقطتين عن ليغانيس (36)، وست نقاط عن لاس بالماس (32)، وهو يلتقيه الليلة في مباراة مصيرية.


إشبيلية مهدد بالهبوط وأنصاره حاولوا اقتحام النادي

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