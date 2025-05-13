برشلونة يحطم الرقم القياسي لإيرادات مباريات الكلاسيكو

إيرادات الفوز المثير في الكلاسيكو على ريال مدريد (4-3) يوم الأحد

حطم برشلونة رقما قياسيا جديدا، وهذه المرة في إيرادات الجولة الواحدة من الفوز المثير في الكلاسيكو على ريال مدريد (4-3) يوم الأحد.

ووفقاً لموقع RAC1 الرياضي، حقق برشلونة رقما قياسيا جديدا في أرباح يوم المباراة، بلغ 13.8 مليون يورو، إذ حضر المباراة التي أقيمت في ملعب أوليمبيك لويس كومبانيز الممتلئ عن آخره، 50,319 متفرجاً، حيث حمل الفريق على قميصه، شعار ”كاكتوس جاك“ لمغني الراب الأميركي ترافيس سكوت.

كما سجل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ثلاثية فريقه وحطّم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في أول موسم مع لوس بلانكوس، إذ سجّل اللاعب الفرنسي الدولي حتى الآن 39 هدفاً في جميع المسابقات، كان آخر رقم قياسي يحمله إيفان زامورانو، الذي سجل 37 هدفا في موسم 1992-1993.

ويواجه برشلونة فريق إسبانيول خارج ملعبه في الدوري الإسباني يوم الخميس المقبل، والفوز سيضمن له الفوز باللقب، وهو ما قد يتحقق في حال هزيمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا ليل الأربعاء.





