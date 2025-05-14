باير ليفركوزن يفتتح أكاديمية لكرة القدم في البرازيل

سيفتتح أكاديمية لكرة القدم في البرازيل

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أنه سيفتتح أكاديمية لكرة القدم في البرازيل، سوف تُبنى في "مركز تدريب باير برازيل" في ساو باولو، لتجعل منه أول ناد في الدوري الألماني يفعل ذلك في البرازيل.

ومن المرتقب أن يتولى إدارة الأكاديمية، باولو سيرجيو، بطل العالم 1994 مع منتخب البرازيل، والذي أحرز سبعة ألقاب مع بايرن ميونيخ، بينها دوري أبطال أوروبا 2000-01.

ويهدف ليفركوزن كما قال إلى "تطوير الجيل الآتي من المواهب، مع مشاركة المعرفة، وأساليب التدريب في كرة القدم في البرازيل"، وسوف تتسع الأكاديمية لنحو 300 تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، وأن يتم افتتاحها في الخامس من تموز - يوليو المقبل.









