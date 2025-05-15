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فيديو - تصدّر بتسع نقاط وخسر القمّة في لحظة قاتلة

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فيديو - تصدّر بتسع نقاط وخسر القمّة في لحظة قاتلة
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كرة القدم

2025-05-15 | 00:17
فيديو - تصدّر بتسع نقاط وخسر القمّة في لحظة قاتلة

كان أياكس يتصدر الدوري الهولندي متقدماً بتسع نقاط على أيندهوفن

يوم 27 نيسان - أبريل الفائت، كان أياكس أمستردام، يتصدر الدوري الهولندي برصيد 74 نقطة، متقدماً بتسع نقاط على أيندهوفن، قبل خمس جولات على نهاية الموسم.
بدأت النكسات يوم العشرين من الشهر الفائت، مع الخسارة (0-4) أمام أوتريخت، ثم التعادل (1-1) مع سبارتا روتردام، ثم الخسارة (0-3) أمام NEC، واستكملت مع تلقي هدف التعادل (2-2) في الدقيقة 99 من مباراة ليل أمس مع جرونينجن.
ومع توالي انتصارات أيندهوفن، وآخرها على هيراكليس (4-1)، وسقوط اللجظة الأخيرة لأياكس، وجد الأخير نفسه وقد خسر الصدارة، قبل جولة واحدة على نهاية الموسم، حيث بات رصيده 75 نقطة في مقابل 76 لأيندهوفن.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لبعض جماهير أيندهوفن وهي تتلقى خبر الهدف الذي هزّ شباك أياكس في الدقيقة 99 من مباراته.
ويلعب أياكس في الجولة الأخيرة مع ضيفه توينتي أنشكيدة، سادس الترتيب (54 نقطة)، فيما يحل أيندهوفن ضيفاً على سبارتا روتردام، الحادي عشر في الترتيب (39 نقطة)، في مباراتين متزامنتين تقامان عصر يوم الأحد المقبل.





فيديو - تصدّر بتسع نقاط وخسر القمّة في لحظة قاتلة

رياضة

كرة القدم

أياكس أمستردام

الدوري الهولندي

أيندهوفن

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