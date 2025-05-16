الأرقام تتحدث - 200 مباراة لبيدري مع برشلونة

أصبح بيدري أصغر لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز

حقق بيدري إنجازاً جديداً مع ناديه برشلونة، فمع مشاركته أساسيّاً خارج أرضه أمام إسبانيول، يكون قد وصل إلى 200 مباراة مع النادي.

وأصبح بيدري أصغر لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز بعمر 22 عاماً و5 أشهر و18 يوماً، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم ليو ميسي، في عمر 22 عاماً و8 أشهر و30 يوماً، بعد أن بات ركيزة أساسية في خط الوسط.

ووصل اللاعب الإسباني إلى هذا الرقم المئوي بعد 134 مباراة في الدوري و34 مباراة في دوري أبطال أوروبا و7 مباريات في الدوري الأوروبي و16 مباراة في كأس الملك و9 مباريات في كأس السوبر الإسباني.

ونجح ابن جزيرة الكناري في تسجيل 26 هدفاً في جميع المسابقات، توزّعت بين 20 هدفاً في الدوري الإسباني، وهدف واحد في دوري أبطال أوروبا ومثله في الدوري الأوروبي وكأس السوبر الإسباني، و3 أهداف في كأس الملك.

ولم يستغرق النجم الشاب وقتا طويلاً ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا، فقد تمّ التعاقد معه لموسم 2020-21، وأثبت نفسه بالفعل في خط الوسط بعد بضعة أشهر فقط من انضمامه، ليصبح لاعباً أساسياً.

وتضمنت هذه المباريات الـ200 التي خاضها مع البلوجرانا، فوز بيدري بستة ألقاب: كأس الملك مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، ولقب الدوري الإسباني مرة مرتين.

وكان لقب كأس الملك في موسم 2020-21 هو أول ألقابه، ثم لقب الدوري وكأس السوبر الإسباني في موسم 2022-23، وأضاف إلى رصيده من الألقاب هذا الموسم لقب كأس السوبر الإسباني ثم كأس الملك وكلاهما ضد ريال مدريد ثمّ لقب الدوري المحلّي.





