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"عودة الحياة إلى المدينة الرياضية" برعاية رئيس الجمهورية

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&quot;عودة الحياة إلى المدينة الرياضية&quot; برعاية رئيس الجمهورية
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كرة القدم

2025-05-20 | 00:38
"عودة الحياة إلى المدينة الرياضية" برعاية رئيس الجمهورية

مؤتمر صحافي للإعلان عن عودة الحياة إلى المدينة الرياضية

دعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان لحضور المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن عودة الحياة إلى المدينة الرياضية.
يتخلل المؤتمر الصحفي حفل كوكتيل على شرف الإعلاميين، ويليه جولة في المرافق التي قامت المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية بتأهيلها.
ويقام المؤتمر عند الثالثة من عصر غد الاربعاء في قاعة كبار الضيوف في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.
وعلمت "الجديد" أن حفلاً رمزياً، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سيسبق ديربي بطولة لبنان بين النجمة والأنصار، عند الرابعة والنصف من مساء الجمعة، ومن المتوقع أن يحضره دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات أمنية ورياضية.



"عودة الحياة إلى المدينة الرياضية" برعاية رئيس الجمهورية

رياضة

كرة القدم

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