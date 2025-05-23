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فيديو - لماذا يُدرّب لويس إنريكي من مكان مرتفع؟!

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فيديو - لماذا يُدرّب لويس إنريكي من مكان مرتفع؟!
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كرة القدم

2025-05-23 | 02:37
فيديو - لماذا يُدرّب لويس إنريكي من مكان مرتفع؟!

يتجه باريس سان جيرمان نحو المرحلة الأخيرة من موسم 2024/25

يتجه باريس سان جيرمان نحو المرحلة الأخيرة من موسم 2024/25، حيث تنتظره مباراتان مهمتان، اذ يلعب الليلة مع ريمس في نهائي كأس فرنسا، قبل أن يواجه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان في 31 أيار – مايو.
ويبدو لويس إنريكي عاقد العزم على قيادة فريقه للفوز بالمباراتين، وقد اتخذ خطوات غريبة في الإشراف على التدريبات، فقد شوهد المدرب الإسباني وهو يشرف على الحصة التدريبية لباريس سان جيرمان من فوق رافعة، وبجانبه مساعده المدرب.
وكان إنريكي يشرح التعليمات للاعبيه وأسلوب اللعب في التدريبات، في حين شوهد لاعبو باريس سان جيرمان وهم يتدربون بجد في الحصة التدريبية، ويعملون على الربط بين الخطوط والقدرة على الاحتفاظ بالكرة.
أمّا الهدف من متابعة انريكي للتدريبات عن الرافعة، فهو أن يمتلك المدرب نظرة كاملة على كل ما يحدث في الملعب، وأن يراه بالكامل، وليس جزءًا منه فقط، ويستطيع توجيه جميع اللاعبين، فهل سينجع النادي الباريسي بتحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحلّيين ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟.
 
 
 
 
فيديو - لماذا يُدرّب لويس إنريكي من مكان مرتفع؟!

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

لويس إنريكي

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