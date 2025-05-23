فيديو - لماذا يُدرّب لويس إنريكي من مكان مرتفع؟!

هكذا يقوم لويس انريكي بالإشراف على تدريبات الفريق.



الهدف من ذلك هو أن يمتلك المدرب نظرة كاملة على كل ما يحدث في الملعب ويستطيع أن يرى الملعب بـالكامل وليس جزء منه فقط وفي نفس الوقت يستطيع توجيه الجميع.

pic.twitter.com/0977hDEmup — عمرو (@bt3) May 22, 2025

يتجه باريس سان جيرمان نحو المرحلة الأخيرة من موسم 2024/25، حيث تنتظره مباراتان مهمتان، اذ يلعب الليلة مع ريمس في نهائي كأس فرنسا، قبل أن يواجه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان في 31 أيار – مايو.ويبدو لويس إنريكي عاقد العزم على قيادة فريقه للفوز بالمباراتين، وقد اتخذ خطوات غريبة في الإشراف على التدريبات، فقد شوهد المدرب الإسباني وهو يشرف على الحصة التدريبية لباريس سان جيرمان من فوق رافعة، وبجانبه مساعده المدرب.وكان إنريكي يشرح التعليمات للاعبيه وأسلوب اللعب في التدريبات، في حين شوهد لاعبو باريس سان جيرمان وهم يتدربون بجد في الحصة التدريبية، ويعملون على الربط بين الخطوط والقدرة على الاحتفاظ بالكرة.أمّا الهدف من متابعة انريكي للتدريبات عن الرافعة، فهو أن يمتلك المدرب نظرة كاملة على كل ما يحدث في الملعب، وأن يراه بالكامل، وليس جزءًا منه فقط، ويستطيع توجيه جميع اللاعبين، فهل سينجع النادي الباريسي بتحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحلّيين ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟.