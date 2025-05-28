فيديو - والد لامين يامال يثير الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي

Lamine Yamal's father after his son renewed his contract with Barcelona. 🤣



The happiest dad in the world. pic.twitter.com/BmuvzK8G9A — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 27, 2025

احتفل منير نصراوي، والد لامين يامال، بتجديد عقد ابنه مع برشلونة حتى العام 2031 برسالة غامضة على شبكات التواصل الاجتماعي، أثارت امتعاض جماهير النادي.فقد شارك نصراوي على انستغرام، صورة عليها من الأعلى رقم "19.3"، فبدأ رواد الشبكات الاجتماعية في التكهن، ودلت العديد من النظريات إلى أنه يمكن أن يكون دليلا على راتب لامين يامال.من الناحية النظرية، ومع عقده الجديد حتى العام 2031، سيحصل لامين يامال على راتب يبلغ حوالي 8 ملايين يورو، وشرط إنهاء قدره 1000 مليون.وقال الإعلامي سانتي فالي "19.3 مليون هو الصافي، بعد إضافة الحد الأقصى للمكافآت، وحتى الفوز بالكرة الذهبية"، وعلق زميله مانو كارينيو "هذا الرقم، إذا كان صحيحاً، فهو أقل من روبرت ليفاندوفسكي".في المقابل، وخلال برنامج "تشرينجيتو" مع جوزيب بيدررول، قدم المراسل خوسيه ألفاريز نسخته لمعنى 19.3 بعد التحدث إلى والد لامين يامال "لقد تحدثت إلى منير نصراوي وهو يضحك لأنه يرى ما تسبب فيه ووجد الأمر مضحكا للغاية، من الواضح أن الأمر لا يتعلق براتب لامين يامال".