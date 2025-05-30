هل يرث اللاعب الكرواتي مواطنه لوكا مودريتش؟

أثار الجدل بسبب تصريحاته حول حلمه في اللعب مع نادٍ أكبر

مر الموسم بالنسبة للوكا سوسيتش بتقلبات كثيرة، في عام شهد فيه ريال سوسيداد حاجة أكبر إلى أداء أحد لاعبيه الأكثر موهبة.

وفي الأشهر الأخيرة، أثار سوسيتش الجدل بسبب تصريحاته حول حلمه في اللعب مع نادٍ أكبر، وقبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الكرواتي، قال لاعب الوسط إنه يحلم بأن يكون بديلاً لمودريتش "هذا سيكون حلم حياتي".

ومع ذلك، قامت الصحيفة الكرواتية بحذف هذا التصريح، ليقول سوسيتش "الأخبار حول تصريحاتي الأخيرة كاذبة، تحدثت مع الصحفي، وقد صحح خطأه واعتذر لي".

وفي الحوار نفسه، تحدث سوسيتش عن وداع لوكا مودريتش في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث حضر كخصم في آخر مباراة للموسم "كانت لحظة صعبة جدا بالنسبة له، ولكن أيضا بالنسبة لي، كان لوكا دائمًا قدوتي كلاعب، وهو الآن قائدي في المنتخب الكرواتي".

وأضاف "في الوقت نفسه، أنا سعيد وفخور بأنني تمكنت من مشاهدة تلك اللحظة مباشرة، أشعر بالحزن لأنه سيرحل، ولن نراه في ملاعب إسبانيا بعد الآن، وأتمنى أن يجد نادٍ جديد قريبا، وأن يكون معنا في كأس العالم المقبل."

وتابع "أريد البقاء في ريال سوسيداد، ليس لدي خطط أخرى"، وهو الذي أظهر لمحات من جودته، لكنه اعترف أيضًا أن الأداء الجماعي لم يكن على مستوى التوقعات.

وقال "هذا الموسم، من الواضح أننا فشلنا، إنهاء الموسم في المركز الـ11 لا يتيح لنا التأهل للبطولات الأوروبية، وكان هذا هدفنا، فقدنا العديد من النقاط في أماكن لم يكن يجب أن نخسر فيها، يجب أن يكون ذلك درسا للموسم المقبل".

بالتوازي مع نهاية الموسم، تم تكريم اللاعب الكرواتي الدولي كأفضل لاعب في الموسم لنادي ريال سوسيداد، وكان هذا التكريم مفاجئًا له "صراحة، لم أكن أعرف أنهم يمنحون جوائز من هذا النوع".







