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فيديو - الخليفي يتصل بتياغو سيلفا مهنئاً: هذه لك أيضاً

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فيديو - الخليفي يتصل بتياغو سيلفا مهنئاً: هذه لك أيضاً
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كرة القدم

2025-06-02 | 00:34
فيديو - الخليفي يتصل بتياغو سيلفا مهنئاً: هذه لك أيضاً

لعب للفريق الفرنسي في الفترة من 2012 و2020

بعد الفوز الكبير الذي سجله باريس سان جيرمان الفرنسي على إنتر ميلان الإيطالي (5-0)، وإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، اتصل رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي باللاعب السابق في الفريق، البرازيلي تياغو سيلفا.
وكأن أسطورة سان جيرمان، لعب للفريق الفرنسي في الفترة من 2012 و2020، وأحرز معه لقب الدوري 7 مرات، ولقب الكأس 5 مرات، وكأس السوبر 6 مرات، وكأس الأبطال المحلية 5 مرات، وحل معه وصيفاً في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020. 
وفي حوار عبر تقنية الفيديو، قال الخليفي وهو يحمل الكأس "اشتقت إليك، هذه لك أيضا (الكأس)، لأنك بذلت جهدا كبيرا من أجل هذه الكأس، ورد تياجو "ناصر أحبك، تهانينا".


فيديو - الخليفي يتصل بتياغو سيلفا مهنئاً: هذه لك أيضاً

رياضة

كرة القدم

ناصر الخليفي

تياغو سيلفا

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