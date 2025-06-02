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أسبوع درامي لبطل فرنسا 6 مرات

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أسبوع درامي لبطل فرنسا 6 مرات
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كرة القدم

2025-06-02 | 00:37
أسبوع درامي لبطل فرنسا 6 مرات

توج النادي بلقب الدوري الفرنسي ست مرات

أسبوع درامي عاشه نادي ستاد ريمس العريق، فبعد خسارته نهائي كأس فرنسا أمام باريس سان جيرمان يوم 24 أيار - مايو بنتيجة (0-3)، جاء يوم الخميس ليؤكد السقوط الكامل: الهبوط رسميا إلى الدرجة الثانية الفرنسية (ليغ 2) لمصلحة نادي ميتز، الذي ضمن الصعود.
ستاد ريمس خسر مباراة الملحق (Playout) بعد التعادل (1-1) في الذهاب، والهزيمة (1-3) في الإياب بعد التمديد، ليُتوّج موسمه الكارثي بالهبوط .. أما ميتز، فاحتفل بالصعود.
هذا هو النادي التاريخي الذي مثّله الأسطورة ريمون كوبا، والذي لعب نهائيين من أول أربع نهائيات لكأس أوروبا أمام ريال مدريد، وخسرهما. 
وقد توج النادي بلقب الدوري الفرنسي ست مرات، كان في 1962، أي منذ أكثر من 60 عاما، وكان قد صعد إلى الدرجة الأولى آخر مرة عام 2018، وبلغ ذروة قصيرة في 2019 باحتلاله المركز السادس والتأهل لتصفيات الدوري الأوروبي، التي خرج منها مبكرا.



أسبوع درامي لبطل فرنسا 6 مرات

رياضة

كرة القدم

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باريس سان جيرمان

ريمون كوبا

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