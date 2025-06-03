ما هي علاقة غزة بإلغاء مقابلة غاري لينيكر مع محمد صلاح؟

تم إلغاء المقابلة التي كان من المقرر أن يجريها غاري لينيكر مع محمد صلاح

تم إلغاء المقابلة الأخيرة التي كان من المقرر أن يجريها غاري لينيكر كمقدم لبرنامج "ماتش أوف ذا داي"، مع نجم ليفربول محمد صلاح، من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) قبل الحلقة الوداعية، كما كشفت تقارير إعلامية.

المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، البالغ من العمر 64 عامًا، تنحّى عن تقديم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بعد 25 عامًا من العمل، وذلك في أعقاب اتفاق على إنهاء العلاقة المهنية في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

وجاء القرار بعد أن قدم لينيكر اعتذارًا على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبر معاديًا للسامية، ما أدى إلى مناقشات مع قيادة BBC انتهت باتفاق على خروجه المبكر.

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا صن"، كان من المقرر أن يجري لينيكر مقابلة مع محمد صلاح لتكون ختامًا لمسيرته مع برنامجي "ماتش أوف ذا داي" و"فوتبول فوكس".

لكن BBC ألغت المقابلة قبل وقت قصير من موعدها، وقالت مصادر أن القرار ربما اتُخذ بسبب مخاوف من احتمال تطرق الحوار إلى الحرب الجارية على غزة.

يُذكر أن صلاح عبّر علنًا عن دعمه للفلسطينيين في غزة، بينما سبق للينيكر أن علق على الوضع هناك، ما أثار تكهنات بأن المقابلة قد تتناول موضوع الإبادة الجارية في القطاع.

لكن BBC نفت وجود أي دوافع سياسية وراء القرار، وقال متحدث باسم الهيئة "تم إلغاء المقابلة لأنها كانت مخططة للعرض بعد آخر ظهور لغاري في 'ماتش أوف ذا داي'، ومن الخطأ الإيحاء بأي شيء آخر."







