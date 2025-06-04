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الادعاء يطالب بسجن راؤول أسينسيو 4 سنوات

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الادعاء يطالب بسجن راؤول أسينسيو 4 سنوات
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كرة القدم

2025-06-04 | 00:35
الادعاء يطالب بسجن راؤول أسينسيو 4 سنوات

أدى تطور مسيرة أسينسيو المهنية إلى زيادة ظهور الحادث

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تقريرًا كشفت فيه، أنّ المحامي الذي يمثّل المدّعين في "قضية أسينسيو" طالب بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات للاعب، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 يورو يوميًّا لمدة 20 شهرًا وتعويض إجمالي قدره 58,000 يورو.
وذكرت الصحيفة، أنّه على الرغم من أنّ راؤول أسينسيو لم يشارك في الأنشطة الجنسية التي حصلت بين ثلاثة من زملائه واثنتين من الضحايا، إلا أنه متهم بـ"انتهاك الخصوصية" و"توزيع مواد إباحية للأطفال"، وتم توزيع التعويض الذي طالب به محامي الادعاء على 27,000 يورو عن الضرر الجسدي والنفسي المؤقت، و21,000 يورو عن الآثار النفسية اللاحقة واضطراب ما بعد الصدمة، و10,000 يورو عن الاضطراب النفسي.
ويجادل الادعاء بأنّه على الرغم من أن هوية أسينسيو كلاعب كرة قدم في ريال مدريد قد تبدو غير مرتبطة بتقييم الضرر، إلّا أنّ أفعاله فاقمت الضرر الثانوي الذي لحق بالضحية القاصر.
فمنذ المراحل الأولى من التحقيق، جذبت القضية اهتمام الرأي العام، وأدى تطور مسيرة أسينسيو المهنية إلى زيادة ظهور الحادث، ما زاد من حدة التأثير النفسي على الضحية.



الادعاء يطالب بسجن راؤول أسينسيو 4 سنوات

رياضة

كرة القدم

راؤول أسينسيو

ريال مدريد

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