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غرامات بالجملة .. واين روني ترك سيارته خارج فندق فاخر

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غرامات بالجملة .. واين روني ترك سيارته خارج فندق فاخر
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كرة القدم

2025-06-05 | 01:57
غرامات بالجملة .. واين روني ترك سيارته خارج فندق فاخر

فُرضت عليه مخالفتين قاسيتينن لركن سيارته خارج فندق فاخر

تعرّض واين روني لضربة "مالية" بعد أن فُرضت عليه مخالفتين قاسيتينن لركن سيارته، خارج فندق فاخر لمدة يومين.
وشوهدت سيارة أودي الفاخرة، الخاصة بأسطورة مانشستر يونايتد السابق مغطاة بمخالفات وقوف السيارات بعد تركها خارج فندق ”فاخر“ في شيشاير لمدة يومين، وفقًا لصحيفة ذا صن، وعاد روني في النهاية إلى السيارة وشوهد وهو يزيل الغرامات عن الزجاج الأمامي قبل أن يغادر.
كان روني يستمتع ببعض الوقت مع زوجته وأطفاله خلال عطلة نصف الفصل الدراسي، وقضوا يومًا في ألتون تاورز ونشروا صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الألعاب الأفعوانية في مدينة ملاهي ستافوردشاير.
ويتمتع النجم الإنجليزي السابق بوقت فراغ بعد إقالته من منصب المدير الفني لفريق بليموث في نهاية العام الماضي، وهو اعترف بأنه يميل للعودة إلى التدريب، وقد يراقب عن كثب خلال الصيف لمعرفة ما إذا كانت هناك أي وظائف شاغرة قبل بداية موسم 2025-26.



غرامات بالجملة .. واين روني ترك سيارته خارج فندق فاخر

رياضة

كرة القدم

واين روني

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