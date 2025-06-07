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حارس رونالدو يروي .. أفضل صاحب عمل تعاملت معه

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حارس رونالدو يروي .. أفضل صاحب عمل تعاملت معه
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كرة القدم

2025-06-07 | 01:47
حارس رونالدو يروي .. أفضل صاحب عمل تعاملت معه

كان ضمن فريق الحماية الشخصية لكريستيانو رونالدو لمدة أربع سنوات

قال هشام بوخاري، وهو عسكري متقاعد عمل ضابطا في الحراسات الخاصة وخبيراً في الحماية الشخصية، وكان ضمن فريق الحماية الشخصية لكريستيانو رونالدو، لمدة أربع سنوات خلال فترة لعب النجم البرتغالي في ريال مدريد، أن العمل معه كان مريحاً للغاية.
وقال بوخاري على قناة تيليسينكو "عملنا يعتمد على ملف العميل، وفي حالة كريستيانو، لم يكن عالي المخاطر، لأن أحداً لا يريد قتله، وهو لم يتلق تهديدات بالقتل، بل تهديدات من معجبين أو أشخاص يريدون سرقته".
وتابع بوخاري الذي بلغ راتبه السنوي 255 ألف جنيه إسترليني، "يجب أن نكون دائما على دراية بتحركاته وضيوفه ومضيفيه ونقاط الدخول والخروج ونقاط الاتصال، ويجب أن نكون دائما مدركين أن حياتنا يمكن أن تكون في خطر".
وأضاف "علينا أن نكون مستعدين لحماية موكّلنا، وقد نضطر إلى التضحية بحياتنا لحمايته، وإذا اضطررنا لاستخدام الأسلحة، سنستخدمها".
وقال بوخاري أنه يحتفظ بذكريات طيبة عن رونالدو، الذي كان "أفضل صاحب عمل تعاملت معه حتى الآن، إنه أفضل مدير، كانت علاقتنا جيدة، فالعمل معه لم يكن كمن يواجه تهديدات بالقتل أو الاختطاف، واجهنا بعض الحوادث السخيفة مع الباباراتزي أو المعجبين المتحمسين، لكن لم يكن هناك شيء خطير".



حارس رونالدو يروي .. أفضل صاحب عمل تعاملت معه

رياضة

كرة القدم

هشام بوخاري

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

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