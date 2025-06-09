ليفاندوفسكي يعلن السبب الحقيقي لهجره منتخب بولندا

أعلن مهاجم برشلونة أنه لن يلعب مع منتخب بولندا طالما بقي المدرب

أعلن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة أنه لن يلعب مع منتخب بولندا، طالما بقي المدرب ميشال بروبييرز في منصبه.

وكان "ليفا" أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى "الإرهاق البدني والذهني" كسبب لعدم مشاركته مع منتخب بلاده خلال الفترة الدولية الحالية.

ونتيجة لذلك، اختار المدير الفني لمنتخب بولندا بروبيرز استبدال ليفاندوفسكي كقائد للفريق، حيث حصل بيوتر زيلينسكي لاعب إنتر على شارة القيادة، في مباراتي الفريق الدوليتين هذا الشهر، وقاده للفوز (2-0) على مولدوفا في مباراة ودية دولية يوم الجمعة قبل مواجهة فنلندا في تصفيات كأس العالم.

وأعلن ليفاندوفسكي لاحقًا أنه سيبتعد عن اللعب الدولي، لكنه أشار إلى أنه منفتح على العودة في المستقبل القريب، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "بالنظر إلى الظروف وفقدان الثقة في المدرب، قررت الابتعاد عن اللعب مع منتخب بولندا طالما بقي في منصبه، وآمل أن تتاح لي الفرصة للعب مرة أخرى مع أفضل المشجعين في العالم".

وغاب ليفاندوفسكي عن مباراة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي، وعن فوزه في كأس الملك على ريال مدريد بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وعاد اللاعب البولندي للمشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم في الدوري، وسجل هدفين، ليحرز برشلونة اللقب الثامن والعشرين في الدوري الإسباني، لكنه اختار عدم الانضمام إلى منتخب بلاده في مباراتيه الدوليتين هذا الشهر.

يذكر أن ليفاندوفسكي هو اللاعب البولندي الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده برصيد 158 مباراة، وهو هداف المنتخب برصيد 85 هدفاً.













