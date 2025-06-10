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كومبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل كأس العالم للأندية

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كومبيوتر &quot;أوبتا&quot; يتوقع بطل كأس العالم للأندية
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كرة القدم

2025-06-10 | 00:58
كومبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل كأس العالم للأندية

تستضيف الولايات المتحدة الأميركية بطولة كأس العالم للأندية

تستضيف الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 14 حزيران - يونيو الحالي و13 تموز - يوليو المقبل، بطولة كأس العالم للأندية.
واعتبر كومبيوتر منصة "أوبتا" العالمية للإحصائيات والتحليل، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، هو المرشح الأول لإحراز اللقب.
وتوقع الكومبيوتر ان يتواجد سان جيرمان بنسبة 91.6 % في الدور الثاني، وبنسبة 75.4% في ربع النهائي، ونصف النهائي (49.2%) والنهائي (30.9%)، وأنه سيتوج بطلاً بنسبة 18.5%.
وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي ثانياً، بنسبة 97.2% لعبور الدور الأول، و73.4% في ربع النهائي، و48.6%  في نصف النهائي، ثم 29.6% لخوض النهائي، وما نسبته 12.8% للتتويج.
وجاء بايرن ميونيخ الألماني ثالثاً، ورابعاً إنتر ميلان الإيطالي، الذي خسر أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة، وخلفهما ريال مدريد الاسباني.



كومبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل كأس العالم للأندية

رياضة

كرة القدم

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

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