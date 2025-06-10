الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هذه هي لائحة أغلى 10 لاعبين في العالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هذه هي لائحة أغلى 10 لاعبين في العالم
A-
A+

كرة القدم

2025-06-10 | 01:01
هذه هي لائحة أغلى 10 لاعبين في العالم

قبل أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم للأندية لكرة القدم

قبل أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم للأندية لكرة القدم، قام موقع ترانسفير ماركت بتحديث القيم السوقية لـ 480 لاعباً، وقد حدثت بعض التغييرات الهامة. 
في القمة، جاء لاعب برشلونة الصاعد لامين يامال، البالغ من العمر 17 عاماً، الذي ارتفعت قيمته من 20 مليون يورو في الموسم الماضي إلى 200 مليون يورو، وهو حلّ محلّ فينيسيوس جونيور، الذي انخفضت قيمته بنسبة 15% من 200 مليون يورو إلى 170 مليوناً.
وقد أتى ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل على الشكل التالي:
1-    لامين يامال (برشلونة) – 200 مليون يورو
2-    جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 180 مليون يورو
3-    إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 180 مليون يورو
4-    كيليان مبابي (ريال مدريد) – 180 مليون يورو
5-    فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 170 مليون يورو
6-    بوكايو ساكا (أرسنال) – 150 مليون يورو
7-    بيدري (برشلونة) – 140 مليون يورو
8-    فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) – 140 مليون يورو
9-    جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – 140 مليون يورو
10-    فيديريك فالفيردي  (ريال مدريد) – 130 مليون يورو





هذه هي لائحة أغلى 10 لاعبين في العالم

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بونماتي وميسي والكرة الذهبيّة بينهما
فيديو - توتي يُبهر في سنّ الـ48

اقرأ ايضا في كرة القدم

بونماتي وميسي والكرة الذهبيّة بينهما
01:02

بونماتي وميسي والكرة الذهبيّة بينهما

قدّم نادي برشلونة العديد من اللاعبين اللامعين والأساطير

01:02

بونماتي وميسي والكرة الذهبيّة بينهما

قدّم نادي برشلونة العديد من اللاعبين اللامعين والأساطير

فيديو - توتي يُبهر في سنّ الـ48
01:00

فيديو - توتي يُبهر في سنّ الـ48

اعتزل فرانشيسكو توتي كرة القدم منذ ثماني سنوات

01:00

فيديو - توتي يُبهر في سنّ الـ48

اعتزل فرانشيسكو توتي كرة القدم منذ ثماني سنوات

كومبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل كأس العالم للأندية
00:58

كومبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل كأس العالم للأندية

تستضيف الولايات المتحدة الأميركية بطولة كأس العالم للأندية

00:58

كومبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل كأس العالم للأندية

تستضيف الولايات المتحدة الأميركية بطولة كأس العالم للأندية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025