هذه هي لائحة أغلى 10 لاعبين في العالم

قبل أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم للأندية لكرة القدم

قبل أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم للأندية لكرة القدم، قام موقع ترانسفير ماركت بتحديث القيم السوقية لـ 480 لاعباً، وقد حدثت بعض التغييرات الهامة.

في القمة، جاء لاعب برشلونة الصاعد لامين يامال، البالغ من العمر 17 عاماً، الذي ارتفعت قيمته من 20 مليون يورو في الموسم الماضي إلى 200 مليون يورو، وهو حلّ محلّ فينيسيوس جونيور، الذي انخفضت قيمته بنسبة 15% من 200 مليون يورو إلى 170 مليوناً.

وقد أتى ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل على الشكل التالي:

1- لامين يامال (برشلونة) – 200 مليون يورو

2- جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 180 مليون يورو

3- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 180 مليون يورو

4- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 180 مليون يورو

5- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 170 مليون يورو

6- بوكايو ساكا (أرسنال) – 150 مليون يورو

7- بيدري (برشلونة) – 140 مليون يورو

8- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) – 140 مليون يورو

9- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – 140 مليون يورو

10- فيديريك فالفيردي (ريال مدريد) – 130 مليون يورو











