كفاراتسخيليا خرج في اجازة فسرقوا منزله !!

وقع خفيتشا كفاراتسخيليا ضحية عملية سطو أثناء استمتاعه بقضاء عطلته

وقع خفيتشا كفاراتسخيليا ضحية عملية سطو أثناء استمتاعه بقضاء عطلته.

وكان جناح باريس سان جيرمان يقضي عطلته في الريفيرا الفرنسية مع عائلته وزميله الدولي زوريكو دافيتاشفيلي عندما وقع الحادث، وكانت المجوهرات والساعات والحقائب الفاخرة من بين الأشياء التي سُرقت من عقار كفاراتسخيليا المستأجر، ولم يُصب أحد بأذى، في حين فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقًا في الحادث.

وحصل اللاعب الجورجي الذي كان جزءًا أساسيًا من تشكيلة باريس سان جيرمان الناجحة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على إجازة قبل أن يبدأ النادي مشواره في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ لم يتم استدعاؤه لتشكيلة منتخب جورجيا في مباراتيه الوديتين الأخيرتين ضد جزر فارو والرأس الأخضر من أجل الحصول على راحة قبل صيف مزدحم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد انضم إلى النادي الباريسي آتياً من نابولي قبل أن يسجل 7 أهداف ويقدم 6 تمريرات حاسمة في 25 مباراة.







