نجم توتنهام يبهر الجماهير برسالة لمدربه السابق لحظة تعيين بديله

رسالة وداع تزامنت مع الاعلان عن تعيين مدرب جديد

أرسل أحد لاعبي توتنهام، رسالة وداع متأخرة لمدربه بوستيكوجلو، في توقيت جذب الاهتمام، اذ تزامن مع الاعلان عن تعيين توماس فرانك كمدرب جديد.

وقوبلت إقالة بوستيكوجلو في وقت سابق من هذا الشهر، بانتقادات من الكثير من مشجعي توتنهام نظراً للنجاح الذي حققه، حيث يعتقد كثيرون أنه كان يستحق موسما إضافيا، رغم أن الفريق احتل المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي.

وسارع لاعبو توتنهام إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكريم المدرب الأسترالي، حتى أن لاعب الوسط إيف بيسوما شارك تفاصيل رسالة نصية أرسلها له بوستيكوجلو بعد رحيله.

وكان من اللافت أن المدافع الأرجنتيني روميرو كان من القلائل الذين لم ينشروا رسالة وداع لمدربهم السابق، لكنّه فعل ذلك الآن، وكان توقيت منشوره، وما قاله مفاجأة للجماهير، إذ كتب على منصة إكس:

"أنجي، شكراً على هذين الموسمين الرائعين، أنت مدرب رائع، لكن فوق كل شيء، شخص عظيم، يستحق الأفضل، منذ اليوم الأول مهّدت الطريق رغم العديد من العقبات التي كانت موجودة، وستظل موجودة دائماً، وبعيداً عن كل شيء، فزنا بلقب ودخلنا تاريخ هذا النادي الجميل، وهذا هو الشيء الوحيد المهم، أتمنى لك الأفضل لأنك تستحق الأفضل، وشكراً على كل شيء".

وأعلن توتنهام تعيين فرانك كمدرب في الساعة 8:16 مساءً، ونشر روميرو رسالته بعد أقل من ساعة، حيث يعتقد المشجعون أن تعليق روميرو عن "العقبات" كان إشارة مباشرة إلى مالكي النادي ورئيسه دانييل ليفي.

وتشير التقارير إلى أنّ النادي يريد الدخول في محادثات مع اللاعب لتجديد عقده، لكنّ الأرجنتيني عازم على مغادرة النادي، مع اهتمام من أتلتيكو مدريد، ويبدو أن منشوره الأخير لن يعزز فرص بقائه في استاد توتنهام هوتسبر.







