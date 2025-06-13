لوثار ماتيوس مع صديقته الجديدة التي تصغره بـ38 عاماً

بعد ظهوره المتكرر برفقة صديقته الجديدة

أثار أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس، البالغ من العمر 64 عاماً، جدلاً واسعاً في ألمانيا، بعد ظهوره المتكرر برفقة صديقته الجديدة، عارضة الأزياء تيريزا سومر، التي تصغره بـ38 عاماً، وهو ما يحصل بعد طلاقه الخامس من زوجته السابقة أناستازيا كليمكو.

ماتيوس، الحائز على الكرة الذهبية، وبطل كأس العالم 1990، شوهد مع سومر في مناسبات عدة، منها سباقات تزلج ومباريات كرة قدم، كما ظهرا سوياً أثناء قيادتهما للسيارة، وقد رفض النجم السابق التعليق، مكتفياً بالقول "جئنا للتزلج، والباقي شأن خاص".

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها ماتيوس في علاقة مع فرق سن كبير، إذ كانت زيجاته السابقة أيضاً محط أنظار الإعلام، وشملت عارضات أزياء وشخصيات معروفة من سويسرا وأوكرانيا وصربيا.

وعلى الرغم من مسيرته الحافلة كلاعب، لم يحقق ماتيوس النجاح نفسه كمدرب، إلا أن حياته الشخصية ما زالت تجذب اهتمام الصحف والجماهير على حد سواء.







