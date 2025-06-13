أكثر الجنسيات تمثيلًا في كأس العالم للأندية

تواجد نخبة من لاعبي كرة القدم من مختلف الجنسيات

تشهد بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق يوم الأحد المقبل في الولايات المتّحدة الأميركيّة، تواجد نخبة من لاعبي كرة القدم من مختلف الجنسيات، لكن بعض الدول تبرز بقوة من حيث عدد اللاعبين المشاركين، وهو ما يعكس قوة دورياتها، جودة مواهبها، وانتشار لاعبيها عالمياً.

تتصدر البرازيل القائمة بـ 144 لاعباً، وهو رقم يعكس المكانة التاريخية للاعب البرازيلي في مختلف الأندية العالمية، لا سيّما في أميركا الجنوبية وأوروبا، حيث يُعرف بمهاراته الفنية العالية ومرونته التكتيكية.

وتأتي الأرجنتين، بطلة العالم، في المركز الثاني بـ103 لاعبين، ما يُبرز استمرار تصديرها للمواهب التي تتألق في أهم الأندية حول العالم.

وتحتلّ إسبانيا، بطلة اليورو، المركز الثالث بـ 54 لاعباً، وهو رقم يُظهر التأثير الكبير للكرة الإسبانية في السنوات الأخيرة، خاصة مع أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب حضور لاعبيها في أندية أوروبيّة وآسيوية وأفريقية.

في المركز الرابع، تأتي البرتغال بـ49 لاعباً، والمكسيك بـ41، فالولايات المتّحدة الأميركية بـ40، ثمّ فرنسا التي يشارك منها 37 لاعباً.

تجدر الإشارة إلى أنّ تفوّق البرازيل بفرق كبير عن باقي البلدان لا يعود فقط الى جودة لاعبيها، بل لأنّها تتمثل في البطولة بأربع أندية هي بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي وبوتافوغو، مقابل ناديين من الأرجنتين وناديين من إسبانيا.







