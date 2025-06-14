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الحرب قد تُبعد مهدي طارمي عن كأس العالم للاندية

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الحرب قد تُبعد مهدي طارمي عن كأس العالم للاندية
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كرة القدم

2025-06-14 | 05:22
الحرب قد تُبعد مهدي طارمي عن كأس العالم للاندية

مهدد بالغياب عن فريقه إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

ذكرت مواقع إيطالية وأوروبية ان النجم الإيراني الدولي، المهاجم مهدي طارمي، مهدد رسمياً بالغياب عن مشاركة فريقه إنتر ميلان في مسابقة كأس العالم للأندية.
ويعود السبب إلى تواجد طارمي في بلاده، اثناء اندلاع الحرب مع الكيان الصهيونى، ما  ادى إلى اقفال المجال الجوي الايراني حتى إشعار آخر.
ومن الممكن ان يتمكن طارمي من ايجاد طريقة للحاق بفريقه، خصوصاً. انه يخوض مباراته الاولى عصر الاربعاء، ويلعبها ضد مونتيري المكسيكي ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ايضاً ريفر بلايت الأرجنتيني واوروا رد دايموندز الياباني.



الحرب قد تُبعد مهدي طارمي عن كأس العالم للاندية

رياضة

كرة القدم

مهدي طارمي

إنتر ميلان

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