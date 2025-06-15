رئيس برشلونة يشارك في "مسيرة الكوليه" احتفالًا بالذكرى 125 لتأسيس النادي

انطلاق "مسيرة الكوليه" ضمن احتفالات الذكرى الـ125 لتأسيس برشلونة

شارك رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، مساء الجمعة، في انطلاق فعالية "مسيرة الكوليه" التي تنظمها الإدارة ضمن احتفالات الذكرى الـ125 لتأسيس برشلونة، والتي انطلقت من ملعب يوهان كرويف باتجاه جبل مونتسيرات.

بدأت المسيرة الطويلة رسميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، بمشاركة أعضاء النادي، وروابط المشجعين، وجماهير البلوغرانا، في أجواء احتفالية، وشهدت لحظة الانطلاق حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم إلينا فورت نائبة الرئيس للشؤون المؤسسية، ودافيد كارابين مفوض احتفالات الذكرى 125، إلى جانب جيرارد إستيفا رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الكتالونية، وفرانسيسك فيفيس المسؤول الرياضي في مجلس بلدية سانت جوان ديسبي.

وقام لابورتا بتحية المشاركين ومرافقتهم خلال الكيلومترات السبعة الأولى من المسيرة، على أن يكون حاضرًا أيضًا في مونتسيرات صباح السبت لاستقبال المشاركين في المسارين الطويل والقصير.

يُذكر أن المسار الطويل يمتد لمسافة 46.7 كيلومترًا، مارًا بعدة بلدات في كتالونيا، وصولًا إلى جبل مونتسيرات.







