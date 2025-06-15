عاجل
مكتب نتنياهو يطلب من الوزراء عدم الإدلاء بتصريحات بشأن إيران
مكتب نتنياهو يطلب من الوزراء عدم الإدلاء بتصريحات بشأن إيران
الجيش الإسرائيلي: أنشأنا ممرا جويا نحو طهران بعد الضربات الافتتاحية
الجيش الإسرائيلي: أنشأنا ممرا جويا نحو طهران بعد الضربات الافتتاحية
رئيس بلدية بات يام في تل أبيب: نتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية
رئيس بلدية بات يام في تل أبيب: نتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية
المركز الوطني لإدارة الأزمات الأردني: جهزنا مراكز إيواء تستوعب عشرات الآلاف
المركز الوطني لإدارة الأزمات الأردني: جهزنا مراكز إيواء تستوعب عشرات الآلاف
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
32 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

"مراهقو برشلونة" ... نجاح في الميدان وفي الدراسة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;مراهقو برشلونة&quot; ... نجاح في الميدان وفي الدراسة
A-
A+

كرة القدم

2025-06-15 | 04:09
"مراهقو برشلونة" ... نجاح في الميدان وفي الدراسة

أنهى نجم برشلونة الشاب باو كوبارسي اختبارات القبول في الجامعة

أنهى نجم برشلونة الشاب باو كوبارسي اختبارات القبول في الجامعة، ليبدأ عطلة مستحقة لمدة شهر بعد موسم شاق ومتواصل. 
ورغم انتهاء موسم برشلونة رسميًا في 25 أيار - مايو الماضي، إلا أن كوبارسي لم يحظَ بأي فترة راحة فعلية، حيث التحق مباشرة بمعسكر المنتخب الإسباني الأول للمشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية.
وبين المباريات والتدريبات، كان اللاعب الشاب يعيش تجربة أخرى لا تقل صعوبة وتوترًا، وهي خوض امتحانات القبول في الجامعة.
وفي أوقات الفراغ خلال تواجده مع المنتخب، كان كوبارسي يستثمر كل لحظة لمتابعة دروسه استعدادًا لهذه الامتحانات، التي شارك فيها أكثر من 44  ألف طالب وطالبة في إقليم كتالونيا.
ورغم أن دراسته كانت تتم عبر أكاديمية لا ماسيا التابعة لبرشلونة، وليس من خلال مؤسسة تعليمية تقليدية، فقد اجتاز الاختبارات وبالشروط ذاتها التي يخضع لها زملاؤه الطلبة.
ولم يكن التحدي الأكبر الذي واجهه كوبارسي التوفيق بين الدراسة والامتحانات وحسب، بل التوفيق بين مراجعة المناهج الأكاديمية ومواجهة مهاجمي اندية بحجم ريال مدريد وإنتر ميلان في المنافسات الأوروبية والمحلية.
وبحسب ما كشفته مصادر مقربة، فإن خطة كوبارسي في حال اجتيازه الامتحانات بنجاح – كما هو متوقع – ستكون دراسة إدارة الأعمال في المرحلة الجامعية، وهو خيار مدعوم من عائلته التي تؤمن بأهمية الجمع بين المسار الرياضي والنجاح الأكاديمي، لضمان مستقبل متوازن وشامل.
وبهذا، يكون كوبارسي نموذجًا للشباب الطموح الذي لا يكتفي بتحقيق النجاح داخل الملاعب، بل يسعى أيضًا لبناء مستقبل أكاديمي أيضًا.



"مراهقو برشلونة" ... نجاح في الميدان وفي الدراسة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

باو كوبارسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - نادي يحتفل بلقب الدرجة السادسة بطريقة مبدعة
رئيس برشلونة يشارك في "مسيرة الكوليه" احتفالًا بالذكرى 125 لتأسيس النادي

اقرأ ايضا في كرة القدم

قصة لاعب دولي وفضيحة جنسية مع عارضة "بلاي بوي" في الملعب
04:14

قصة لاعب دولي وفضيحة جنسية مع عارضة "بلاي بوي" في الملعب

حقق حلمه بممارسة علاقة في منتصف ملعب ناديه

04:14

قصة لاعب دولي وفضيحة جنسية مع عارضة "بلاي بوي" في الملعب

حقق حلمه بممارسة علاقة في منتصف ملعب ناديه

فيديو - نادي يحتفل بلقب الدرجة السادسة بطريقة مبدعة
04:11

فيديو - نادي يحتفل بلقب الدرجة السادسة بطريقة مبدعة

يُعد إنجازًا كبيرًا للنادي ومجتمع المدينة التي ينتمي اليها

04:11

فيديو - نادي يحتفل بلقب الدرجة السادسة بطريقة مبدعة

يُعد إنجازًا كبيرًا للنادي ومجتمع المدينة التي ينتمي اليها

رئيس برشلونة يشارك في "مسيرة الكوليه" احتفالًا بالذكرى 125 لتأسيس النادي
04:06

رئيس برشلونة يشارك في "مسيرة الكوليه" احتفالًا بالذكرى 125 لتأسيس النادي

انطلاق "مسيرة الكوليه" ضمن احتفالات الذكرى الـ125 لتأسيس برشلونة

04:06

رئيس برشلونة يشارك في "مسيرة الكوليه" احتفالًا بالذكرى 125 لتأسيس النادي

انطلاق "مسيرة الكوليه" ضمن احتفالات الذكرى الـ125 لتأسيس برشلونة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025