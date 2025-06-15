"مراهقو برشلونة" ... نجاح في الميدان وفي الدراسة

أنهى نجم برشلونة الشاب باو كوبارسي اختبارات القبول في الجامعة

أنهى نجم برشلونة الشاب باو كوبارسي اختبارات القبول في الجامعة، ليبدأ عطلة مستحقة لمدة شهر بعد موسم شاق ومتواصل.

ورغم انتهاء موسم برشلونة رسميًا في 25 أيار - مايو الماضي، إلا أن كوبارسي لم يحظَ بأي فترة راحة فعلية، حيث التحق مباشرة بمعسكر المنتخب الإسباني الأول للمشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبين المباريات والتدريبات، كان اللاعب الشاب يعيش تجربة أخرى لا تقل صعوبة وتوترًا، وهي خوض امتحانات القبول في الجامعة.

وفي أوقات الفراغ خلال تواجده مع المنتخب، كان كوبارسي يستثمر كل لحظة لمتابعة دروسه استعدادًا لهذه الامتحانات، التي شارك فيها أكثر من 44 ألف طالب وطالبة في إقليم كتالونيا.

ورغم أن دراسته كانت تتم عبر أكاديمية لا ماسيا التابعة لبرشلونة، وليس من خلال مؤسسة تعليمية تقليدية، فقد اجتاز الاختبارات وبالشروط ذاتها التي يخضع لها زملاؤه الطلبة.

ولم يكن التحدي الأكبر الذي واجهه كوبارسي التوفيق بين الدراسة والامتحانات وحسب، بل التوفيق بين مراجعة المناهج الأكاديمية ومواجهة مهاجمي اندية بحجم ريال مدريد وإنتر ميلان في المنافسات الأوروبية والمحلية.

وبحسب ما كشفته مصادر مقربة، فإن خطة كوبارسي في حال اجتيازه الامتحانات بنجاح – كما هو متوقع – ستكون دراسة إدارة الأعمال في المرحلة الجامعية، وهو خيار مدعوم من عائلته التي تؤمن بأهمية الجمع بين المسار الرياضي والنجاح الأكاديمي، لضمان مستقبل متوازن وشامل.

وبهذا، يكون كوبارسي نموذجًا للشباب الطموح الذي لا يكتفي بتحقيق النجاح داخل الملاعب، بل يسعى أيضًا لبناء مستقبل أكاديمي أيضًا.







