قصة لاعب دولي وفضيحة جنسية مع عارضة "بلاي بوي" في الملعب

حقق حلمه بممارسة علاقة في منتصف ملعب ناديه

كُشف مؤخرًا عن واقعة غريبة بطلها اللاعب الكرواتي السابق دينيو دربيتش، بعدما صرحت زوجته السابقة، عارضة بلاي بوي والمغنية نيفيس تسيلسيوس، بأنه "حقق حلمه" بممارسة علاقة معها في منتصف ملعب ناديه دينامو زغرب.

هذه الحادثة لم تمر آنذاك مرور الكرام داخل أروقة النادي الذي لعب له 185 مباراة، حيث غضبت إدارة دينامو زغرب بشدة من تصرف اللاعب، ليتم الاستغناء عنه وبيعه، وعدم السماح له بارتداء قميص الفريق مجددًا.

والطريف أنّ اسم اللاعب ارتبط في تلك الفترة بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خاصة مع وجود زميليه الكرواتيين لوكا مودريتش وفيدران تشورلوكا في صفوف الفريق اللندني.

لاحقًا، انفصل دربيتش عن زوجته بعد 9 سنوات من الزواج، بعدما أنجبا طفلين.







