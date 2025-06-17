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فاشل في الملعب .. عالق في الكيان بسبب الحرب

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فاشل في الملعب .. عالق في الكيان بسبب الحرب
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كرة القدم

2025-06-17 | 01:18
فاشل في الملعب .. عالق في الكيان بسبب الحرب

لم يحظ بموقع أساسي في توتنهام

لم يكن ناجحاً كلاعب، ولم يحظ بموقع أساسي في توتنهام، وفوق ذلك، لم يتمكن الجناح الإسرائيلي، مانور سولومون، من العودة إلى إنجلترا بعد احتفاله بزفافه في الكيان الصهيوني، بسبب الصراع المستمر مع إيران والذي أدى إلى إغلاق الأجواء وتعليق الرحلات الجوية.
تزوج اللاعب الإسرائيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، من دانا فوشينا يوم الخميس في الأرض المحتلة، وبقيا عالقين هناك بعدما أعلنت السلطات العسكرية إغلاق المجال الجوي حتى نهاية الشهر.
ويأتي هذا الإغلاق في ظل تواصل الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي، وذلك عقب قصف الكيان لأهداف في إيران يوم الجمعة.
وهذه هي المرة الثانية في غضون ثلاث سنوات التي يجد فيها سولومون وفوشينا، طالبة العلوم السياسية، نفسيهما في وضع خطير في الخارج.
ففي عام 2022، اضطرت الحكومة الإسرائيلية لإجلائهما من أوكرانيا، بعد اندلاع الحرب، بينما كان سولومون يلعب حينها لصالح نادي شاختار دونيتسك.


فاشل في الملعب .. عالق في الكيان بسبب الحرب

رياضة

كرة القدم

توتنهام

مانور سولومون

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