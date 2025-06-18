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فيديو - جاك غريليش ضحية خدعة ويدفع فاتورة أحد المعجبين

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فيديو - جاك غريليش ضحية خدعة ويدفع فاتورة أحد المعجبين
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كرة القدم

2025-06-18 | 01:48
فيديو - جاك غريليش ضحية خدعة ويدفع فاتورة أحد المعجبين

أثار نجم مانشستر سيتي جاك غريليش تفاعلًا واسعًا

أثار نجم مانشستر سيتي جاك غريليش تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يدفع فاتورة أحد المعجبين، أثناء قضاء عطلته في اليونان، دون أن يدرك على ما يبدو أنّه وقع ضحية خدعة طريفة.
وبحسب الفيديو المتداول، بدا أنّ غريليش لم يكن على علم بالمزحة، لكنه قد يكون وافق على الدفع طوعًا نظرًا لسمعته في الكرم، مع موقف مشابه في وقت سابق هذا العام، حيث كشفت صحيفة "ميل أونلاين" أنه دفع خمسمئة جنيه إسترليني مقابل مشروبات الحاضرين في نادٍ اجتماعي في مدينة سندرلاند.
ورغم لقطات الكرم المتكررة، يعيش غريليش فترة صعبة مع مانشستر سيتي، حيث غاب عن المشاركة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، كما لم يتم اختياره ضمن قائمة الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي أمام فولهام.
وبعد أن ضمن سيتي مقعدًا في دوري أبطال أوروبا دون مساهمة اللاعب الإنجليزي، رفض المدرب بيب غوارديولا الإجابة بشكل مباشر عن مستقبل اللاعب، لكنه ألمح إلى رغبته في تقليص حجم التشكيلة، ما يزيد التكهنات حول رحيل بعض اللاعبين، بينهم غريليش.


فيديو - جاك غريليش ضحية خدعة ويدفع فاتورة أحد المعجبين

رياضة

كرة القدم

جاك غريليش

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