فيديو - صراع بين ماك أليستر وحبيبته السابقة والمطالبة تعويض ضخم

Alexis Mac Allister's model ex-girlfriend is seeking £4.5MILLION in compensation as their legal battle continues 😳💵 pic.twitter.com/Cvshq4Xy7x — Mail Sport (@MailSport) June 18, 2025

دخل نجم ليفربول، أليكسيس ماك أليستر، في معركة قانونية مع حبيبته السابقة كاميلا مايان، التي تطالب بتعويض قدره 4.5 مليون جنيه إسترليني، بعد انفصالهما في العام 2022، عقب أيام من تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين.مايان تؤكّد أن ماك أليستر خانها وهجرها لبدء علاقة مع صديقته الحالية آيلين كوفا، وتطالب بتعويض شهري قدره 250 ألف دولار عن الفترة التي قضياها معاً في الخارج، بإجمالي يصل إلى 6 ملايين دولار.لكنّ قضيّة مايان تلقّت ضربة بعد أن قررت المحكمة نقلها إلى إنجلترا، ما اعتبرته خطوة معاكسة لمصالحها، لكنّها قالت إنّ كل شيء طبيعي، والقضايا في المحاكم تستغرق وقتاً.أمّا ماك أليستر، فقد علّق سابقا قائلا، إنّ العلاقة انتهت العلاقة، وكل شيء في يد القضاء، وهو مرتاح الضمير، وعند سؤاله عن اتهامات الخيانة واحتفاظه بأغراضها الشخصية، أجاب أنّ صديقته السابقة خرجت لتقول ما شعرت به، لكني أعرف الحقيقة.يذكر أنّ ماك أليستر أعلن في آذار - مارس عن انتظاره مولوده الأول من كوفا، ونشر مقاطع مؤثرة مع الأصدقاء والعائلة، فيما احتفلت صديقته معه بتتويج ليفربول بالدوري، برسالة عاطفية عبر إنستغرام.