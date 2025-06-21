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برشلونة يفقد ثلاثة من أبرز مواهبه

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برشلونة يفقد ثلاثة من أبرز مواهبه
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كرة القدم

2025-06-21 | 03:37
برشلونة يفقد ثلاثة من أبرز مواهبه

يواجه نادي برشلونة صيفا صعبا على مستوى مواهبه الشابة

يواجه نادي برشلونة صيفًا صعبًا على مستوى مواهبه الشابة، بعد هبوط فريق "برسا أتلتيك" إلى الدرجة الرابعة في الدوري الإسباني للمرة الثانية فقط منذ عام 1974، وهو ما قد يؤدي إلى رحيل مزيد من اللاعبين الواعدين.
يتصدر قائمة المغادرين الجناح الشاب أرناو براداس، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يُعتبر من أبرز المواهب في فئته العمرية، وساهم بشكل كبير في تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب (UEFA Youth League) هذا الموسم.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، قرر براداس عدم تجديد عقده مع النادي، والرحيل بشكل مجاني مع نهاية الموسم، لكنّه لم يُحدد وجهته المقبلة حتى الآن، على الرغم من تلقيه اهتمامًا من أندية سعودية.
كما غادر المهاجم دييغو بيركان صفوف "برسا أتلتيك"، ويلحق به المهاجم الواعد هوغو ألبا (19 عامًا) المنتقل إلى نادي أو إف كيه بلغراد في صفقة حرة، كما أعلن برشلونة رسميًا مغادرة قائد "برسا أتلتيك"، أليكس غاريدو، الذي انتقل إلى صفوف إيبار بعقد يمتدّ لثلاث سنوات، بعد أن عانى من الإصابات في السنوات الأخيرة رغم ظهوره مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز.
وفي المقابل، تمكن برشلونة من الحفاظ على عدد من مواهبه، حيث جدد الجناح يان فيرجيلي عقده حتى عام 2027، كما وقع الظهير الأيسر جوفري تورينتس على عقد يمتد حتى 2028، وفعّل النادي بند تمديد عقد الظهير الأيسر ألكسندر والتون لعامين إضافيين حتى 2027. 
ومن المنتظر أن يشرف على تطوير هؤلاء اللاعبين المدرب الجديد لفريق "برسا أتلتيك"، جوليانو بيليتي.



برشلونة يفقد ثلاثة من أبرز مواهبه

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