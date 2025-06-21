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فيديو طريف لمشجع فلامنغو مع جماهير تشيلسي

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فيديو طريف لمشجع فلامنغو مع جماهير تشيلسي
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كرة القدم

2025-06-21 | 03:39
فيديو طريف لمشجع فلامنغو مع جماهير تشيلسي

أثار مقطع فيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار مقطع فيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه أحد مشجعي فلامنغو البرازيلي وهو يقوم بحركة طريفة تستهدف جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي.
وظهر المشجع في الفيديو وهو يحمل قميص فلامنغو، ثم يتوجه إلى أحد مشجعي تشيلسي ويحاول "إقناعه" بتبديل انتمائه الكروي، في لقطة ساخرة حملت تعليقًا لافتًا "نجذب مشجعي تشيلسي ... واحدًا تلو الآخر".
وقام مشجع النادي الإنجليزي بخلع قميص "البلوز" وارتدى القميص الذي منحه إياه المشجع البرازيلي، ما يعكس روح الدعابة التي يتمتع بها مشجعو فلامنغو، لكنه في الوقت نفسه يُظهر الطموح المتزايد للنادي البرازيلي وجماهيره في تعزيز الحضور العالمي لناديهم.



فيديو طريف لمشجع فلامنغو مع جماهير تشيلسي

رياضة

كرة القدم

فلامنغو

تشيلسي

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