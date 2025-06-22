فيديو - جواو فيليكس ظنّ أنّه اصطاد سمكة عادية .. ولكن!

جذب النجم البرتغالي جواو فيليكس اهتمام المتابعين بعد ظهوره في مقطع فيديو خلال رحلة بحرية مع أصدقائه في ميامي، حيث التقطت الكامير لحظة اقترابه بشكل خطير من قرش من نوع المطرقة.وفي الفيديو الذي نشره عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، ظهر فيليكس برفقة اثنين من أصدقائه وهم يمسكون بالقرش من رأسه قبل أن يعيدوه إلى المياه.كما أظهر مقطع آخر، يُعتقد أنه لنفس القرش، لحظة مقاومته العنيفة بعدما علق في سنارة، حتى أنه اصطدم بقوة في هيكل القارب، وعلّق اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على الفيديو بكلمة "Sharkkkkkkk" مرفقة برمز وجه مبتسم.ورغم أنّ تفاصيل الواقعة لم تتضح بشكل كامل، سواء كان القرش بحاجة للمساعدة، أو أن الحادثة كانت مجرد مغامرة ترفيهية، إلّا أنّ كثيرًا من المتابعين أعربوا عن استيائهم في تعليقاتهم على منشور اللاعب البرتغالي.وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من استبعاد فيليكس رسميًا من قائمة تشيلسي المشاركة في كأس العالم للأندية، ليبقى مستقبله مجهولًا، وسط شائعات تربطه بالعودة إلى بنفيكا، إلا أن مدرب الفريق برونو لاج ألمح إلى وجود تحفظات بشأن هذه الصفقة المحتملة.