بول بوغبا يعود إلى الملاعب

بات قريبًا جدًا من التوقيع مع نادي موناكو

ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أنّ النجم الفرنسي بول بوغبا بات قريبًا جدًا من التوقيع مع نادي موناكو بعقد يمتد لعامين.

وتم رصد بوغبا في مركز تدريبات النادي بمنطقة لا توربي بتاريخ السادس من حزيران - يونيو، حيث قام بجولة في مرافقه وعقد اجتماعات مع إدارة موناكو.

وتعزز التقارير من قرب إتمام الصفقة بالإشارة إلى أن الدولي الفرنسي قد وجد بالفعل مقر إقامة له في الإمارة، في خطوة تؤكد اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويستعد لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، البالغ من العمر 32 عامًا، لخوض أول تجربة له في الدوري الفرنسي، في محاولة لإحياء مسيرته والعودة إلى صفوف المنتخب، خاصة أن موناكو ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان بوغبا قد ابتعد عن الملاعب لما يقارب العامين بسبب إيقافه في قضية منشطات، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس في تشرين الثاني - نوفمبر 2024.

وتعود آخر مشاركة رسمية له إلى الثالث من أيلول - سبتمبر 2023 بقميص السيدة العجوز أمام إمبولي، قبل أن تأتي نتيجة فحص المنشطات الإيجابية بعد أيام قليلة وتُسفر عن إيقافه لمدة أربع سنوات، قبل أن يتم تقليص العقوبة لاحقًا إلى 18 شهرًا.





