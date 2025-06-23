الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بول بوغبا يعود إلى الملاعب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بول بوغبا يعود إلى الملاعب
A-
A+

كرة القدم

2025-06-23 | 01:48
بول بوغبا يعود إلى الملاعب

بات قريبًا جدًا من التوقيع مع نادي موناكو

ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أنّ النجم الفرنسي بول بوغبا بات قريبًا جدًا من التوقيع مع نادي موناكو بعقد يمتد لعامين.
وتم رصد بوغبا في مركز تدريبات النادي بمنطقة لا توربي بتاريخ السادس من حزيران - يونيو، حيث قام بجولة في مرافقه وعقد اجتماعات مع إدارة موناكو.
وتعزز التقارير من قرب إتمام الصفقة بالإشارة إلى أن الدولي الفرنسي قد وجد بالفعل مقر إقامة له في الإمارة، في خطوة تؤكد اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة.
ويستعد لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، البالغ من العمر 32 عامًا، لخوض أول تجربة له في الدوري الفرنسي، في محاولة لإحياء مسيرته والعودة إلى صفوف المنتخب، خاصة أن موناكو ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وكان بوغبا قد ابتعد عن الملاعب لما يقارب العامين بسبب إيقافه في قضية منشطات، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس في تشرين الثاني - نوفمبر 2024.
وتعود آخر مشاركة رسمية له إلى الثالث من أيلول - سبتمبر 2023 بقميص السيدة العجوز أمام إمبولي، قبل أن تأتي نتيجة فحص المنشطات الإيجابية بعد أيام قليلة وتُسفر عن إيقافه لمدة أربع سنوات، قبل أن يتم تقليص العقوبة لاحقًا إلى 18 شهرًا.


بول بوغبا يعود إلى الملاعب

رياضة

كرة القدم

بول بوغبا

موناكو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بداية محبطة لراؤول أسينسيو مع تشابي ألونسو في ريال مدريد
السجن 16 عاماً لمن يعتدي على الحكام في إيطاليا

اقرأ ايضا في كرة القدم

تهديدات ورسائل مسيئة .. أسبوع متوتر لحارس برشلونة الجديد
01:51

تهديدات ورسائل مسيئة .. أسبوع متوتر لحارس برشلونة الجديد

شهد الحارس الإسباني الشاب جوان غارسيا أسبوعًا صعبًا

01:51

تهديدات ورسائل مسيئة .. أسبوع متوتر لحارس برشلونة الجديد

شهد الحارس الإسباني الشاب جوان غارسيا أسبوعًا صعبًا

بداية محبطة لراؤول أسينسيو مع تشابي ألونسو في ريال مدريد
01:50

بداية محبطة لراؤول أسينسيو مع تشابي ألونسو في ريال مدريد

مع تبقي عام واحد فقط على انطلاق كأس العالم 2026

01:50

بداية محبطة لراؤول أسينسيو مع تشابي ألونسو في ريال مدريد

مع تبقي عام واحد فقط على انطلاق كأس العالم 2026

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025