أجمل ما في مونديال الأندية .. لاعبٌ يُناضل بعين واحدة

لا يستطيع الرؤية إلا بعين واحدة

شارك اللاعب جورجي مينونغو، جناح سياتل ساوندرز الأميركي، في مباراة فريقه التي خسرها قبل أيام (1-3) في بطولة كأس العالم للأندية، الجارية في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان الأبرز في اللقاء مشاركة اللاعب الإيفواري مينونغو، الذي لا يستطيع الرؤية إلا بعين واحدة، نتيجة حادث تعرض له في العام 2023، تراكمت تداعياته، وأجبره على عمل جراحيّ أفقده البصر في عينه اليسرى.

وعلى الرغم من ذلك، تمسك اللاعب بممارسة كرة القدم، وانضم إلى سياتل في صيف العام الفائت في عقد يمتد حتى العام 2028.

وقال مينونغو لوسائل الإعلام إنه عاش لحظات صعبة، ولكنه تغلب عليها بفضل إصراره، وتابع "كانت من أصعب لحظات حياتي، كانت لدي فرصة للحصول على عقد مع الفريق الأول، لكنني لا أعلم ماذا حدث .. تمرين بعد الآخر، بدأت أعاني من مشكلات في عيني، واضطررت إلى إجراء عملية جراحية".

وأضاف "منذ ذلك الحين، أواصل العمل بعين واحدة، وأعتقد أن بإمكاني أن أكون أفضل من أولئك الذين يرون بكلتا العينين هذه هي عقليتي".

وسجل اللاعب الإيفواري هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة خلال 23 مباراة مع فريقه سياتل خلال الموسم الحالي.





