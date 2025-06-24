بيلينغهام يخشى على كأس العالم من ملاعب أميركا

أعرب نجم ريال مدريد عن قلقه من حالة الملاعب في الولايات المتحدة

أعرب جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عن قلقه من حالة الملاعب في الولايات المتحدة قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات بيلينغهام عقب فوز ريال مدريد على باتشوكا المكسيكي (3-1) في كأس العالم للأندية في مدينة شارلوت، رغم لعب الفريق بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة بعد طرد راؤول أسينسيو.

وانتقد بيلينغهام أرضية ملعب "بنك أوف أمريكا" قائلا "الملاعب هنا ليست جيدة، الكرة لا ترتد بشكل طبيعي، وهي صعبة على الركب أيضا، وآمل أن يتم معالجة الأمر قبل كأس العالم".

ولم تقتصر الانتقادات على بيلينغهام، إذ سبق لناديي بالميراس وبورتو أن وصفا أرضية ملعب "ميت لايف"، المقرر أن يستضيف نهائي كأس العالم في 13 تموز - يوليو، بأنها "جافة وبطيئة"، قبل أن تتحسن بعد هطول الأمطار.

وتُجرى البطولة وفق قواعد "فيفا" التي تفرض استخدام العشب الطبيعي بعد الانتقادات التي طالت الملاعب الصناعية في بطولات سابقة.

وأشار بيلينغهام أيضا إلى الإرهاق البدني الذي يشعر به بعد خوضه 61 مباراة هذا الموسم، آخرها وسط حرارة مرتفعة، مؤكدا "نشعر بالإرهاق بالتأكيد … لكننا سنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق لقب جديد".





