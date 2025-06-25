فيديو - غوارديولا يواجه لاعبيه على الشاطئ بعد جلسة يوغا

🇪🇸🪄 Pep Guardiola on the beach with his Manchester City players. 😎🌊 pic.twitter.com/buvGE7C8mT — EuroFoot (@eurofootcom) June 24, 2025

خاض لاعبو مانشستر سيتي جلسة استشفاء خاصة على شاطئ فلوريدا، وذلك بعد الفوز الكبير على العين الاماراتي (6-0) في ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس العالم للأندية.واستهل الفريق يومه في معسكره في بوكا راتون بجلسة يوغا على الرمال الذهبية، وتحت سماء مشمسة، ضمن خطة التعافي البدني بعد المجهود الكبير الذي بذلوه، وقد بدت المعنويات مرتفعة بين اللاعبين بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16، ما أضفى على الجلسة طابعًا من الحيوية والمرح.وبعد انتهاء جلسة اليوغا، فاجأ بيب غوارديولا لاعبيه بالانضمام إليهم في مباراة ودّية بلعبة "اللمستين" على الشاطئ، وسط أجواء مرحة نالت إعجاب الجماهير، خاصة مع استعراض المدرب الإسباني لبعض من مهاراته الكروية.ويستعد مانشستر سيتي حاليًا لمواجهة حاسمة أمام يوفنتوس يوم الخميس، حيث يسعى الفريق الإنجليزي إلى تحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة السابعة، وفي حال التعثر، قد يواجه السيتي خصمًا ثقيلًا هو ريال مدريد في دور الـ16.