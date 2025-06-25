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فيديو - المعلّم المتدرّب يكتب التاريخ ...

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فيديو - المعلّم المتدرّب يكتب التاريخ ...
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كرة القدم

2025-06-25 | 01:23
فيديو - المعلّم المتدرّب يكتب التاريخ ...

في مفاجأة مدوية ضمن منافسات كأس العالم للأندية

في مفاجأة مدوية ضمن منافسات كأس العالم للأندية، انتزع أوكلاند سيتي النيوزيلندي تعادلاً بطعم الانتصار بنتيجة (1-1) أمام العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب جوديس بارك في مدينة ناشفيل الأميركية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الثالثة).
وسجّل كريستيان جراي التاريخي في الدقيقة 52، بعد أن ارتقى لركلة ركنية نفّذها جيرسون لاغوس، موجّهًا كرة رأسية أسكتت الآلاف من أنصار بوكا جونيورز الذين ملأوا المدرجات بصخبهم المعتاد، بعد أن كان العملاق الأرجنتيني قد تقدّم في الشوط الأول بهدف عكسي سجّله ديفيد غارو عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 26. 
وعقب إطلاق صافرة النهاية، سادت حالة من الذهول والفرح في صفوف لاعبي ومدرب أوكلاند، بول سوسا، الذين لم يصدقوا إنجازهم في ظل حرارة الصيف الأميركي وضد خصم بحجم بوكا جونيورز.
بهذا الأداء البطولي، دخل كريستيان جراي سجلات التاريخ الكروي لناديه، وسجّل لحظة خالدة سيتذكّرها طويلًا: هدف في شباك بوكا جونيورز، في كأس العالم للأندية .. فإنجازه لم يصنعه نجم محترف بدوام كامل، بل معلّم متدرّب حصل على إجازة خاصة من عمله للمشاركة مع أوكلاند سيتي في هذا الحدث العالمي، ليجمع بين شغفه بالتعليم وشغفه في المستطيل الأخضر.



فيديو - المعلّم المتدرّب يكتب التاريخ ...

رياضة

كرة القدم

أوكلاند سيتي

بوكا جونيورز

كريستيان جراي

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