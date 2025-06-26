حدث غير مسبوق في مسيرة ميسي

للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية الممتدة على مدار 21 عاماً

للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية الممتدة على مدار 21 عاماً وأكثر من 1100 مباراة، سيخوض ليونيل ميسي مواجهة فريدة من نوعها، إذ يلعب ضد أحد أنديته السابقة لأول مرة، عندما يلتقي إنتر ميامي مع باريس سان جيرمان في دور الـ16 من كأس العالم للأندية مساء الاحد المقبل.

واحتل إنتر ميامي المركز الثاني في المجموعة الأولى دون أي هزيمة، محققاً إنجازاً تاريخياً بكونه الممثل الوحيد للدوري الأميركي الذي يبلغ هذا الدور من البطولة.

وسيكون ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، جورجيا، مسرحاً للمواجهة التي تجمع إنتر ميامي مع بطل دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيشهد مقارعة ميسي لباريس سان جيرمان، النادي الذي دافع عن ألوانه لموسمين قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة.

وفي تصريحات سبقت المباراة، تحدّث المدافع المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عن احتمالية مواجهة زميله السابق، إذ قال إنّه من الرائع مقابلة ميسي، فهناك العديد من الذكريات الرائعة.

ومن جانبه، وصف جوردي ألبا، ظهير إنتر ميامي، فريق باريس سان جيرمان بأنه "الأفضل في العالم حالياً"، لكنه شدد على أن فريقه سيحاول تقديم كل ما لديه أمام كتيبة المدرب لويس إنريكي.

وخلال فترة تواجده مع باريس، قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022، إلا أن تصريحاته بعد البطولة أثارت الجدل، حيث عبّر عن استيائه من عدم حصوله على التقدير الكافي من النادي الفرنسي بعد تحقيقه أعظم إنجاز في مسيرته الدولية.





